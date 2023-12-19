Сколько в Украине будет стоить рождественский стол в 2023 году: список продуктов и цены

Стоимость рождественского стола будет несколько выше, чем в прошлом году, вследствие проблем, связанных с российской агрессией.

Рождественский стол в 2023 году в составе 12 блюд обойдется среднестатистической украинской семье в около 969,74 грн.

Об этом сообщил директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики", академик НААН Юрий Лупенко.

Ученые Института аграрной экономики посчитали стоимость рождественского стола в 2023 году из 12 блюд по средним ценам супермаркетов Украины по состоянию на середину декабря. Так, рождественское меню из традиционных блюд обойдется среднестатистической семье в около 969,74 грн. Это кутья, узвар, жареная рыба, винегрет, вареники (с картофелем, с капустой, с вишнями), тушеная капуста, постный борщ с фасолью, жареный картофель, свежие и соленые овощи.

"Учитывая растущую динамику цен на продукты питания, стоимость рождественского стола в 2023 году будет несколько выше прошлогодней вследствие проблем, связанных с российской агрессией. Однако в нынешнем году этот рост значительно меньше – в пределах 8-10%, поскольку экономика адаптировалась к условиям военного времени, а Вооруженные Силы Украины не разрешают агрессору реализовать его планы", – отметил Лупенко.

Цены на кутью и узвар в 2023 году

Главные блюда на рождественском столе – это кутья и узвар. Так, по расчетам ученых, приготовление пшеничной кутьи (950 г продуктов традиционной рецептуры) будет стоить 103,71 грн.

Самые дорогие ингредиенты кутьи в 2023 году — мак (43 грн за 200 г), грецкие орехи (24 грн) и изюм (17,50 грн за 100 г). Основная составляющая кутьи – крупа из твердой пшеницы – будет стоить 9,60 грн за 400 г. Также нужно будет отдать 8 грн за 100 г меда и 1,61 грн за 50 г сахара.

Готовые наборы из сушеных яблок, груш и чернослива для традиционного узвара стоят в супермаркетах 66 грн (600 г на 2 л воды).

Самое дорогое блюдо на рождественском столе в 2023 году

Самым дорогим блюдом на рождественском столе украинцев в этом году будет жареная рыба (336,69 грн). Так, 2 кг живого карпа стоят 331,90 грн, а 200 г муки – 4,79 грн.

Второе по стоимости блюдо – постный борщ с фасолью. За 2,535 кг продуктов (на 2 л воды) придется заплатить 82,83 грн. Самая дорогая составляющая этого блюда – белая сухая фасоль (300 г стоит 42,75 грн). Овощная составляющая: картофель (362 г) – 5,04 грн, капуста (300 г) – 3,40 грн, лук (100 г) – 1,44 грн, морковь (400 г) – 4,34 грн, свекла (800) г) – 7,92 грн. Следует добавить по 70-75 г помидоров (5,60 грн) и томатной пасты (1,67 грн), а также 50 сахара (1,61 грн), 80 г растительного масла (5,64 грн), по вкусу перец черный (1,02 грн), лавровый лист (2,40 грн) или зелень.

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Стоимость салата винегрет

Салат винегрет (1,58 кг продуктов) обойдется в 34,19 грн. Самые дорогие составляющие блюда – бочковые соленые огурцы: 14 грн за 200 г. Кроме того, 600 г картофеля обойдутся в 8,40 грн, 400 г свеклы – 3,96 грн, 378 г моркови – 4,10 грн. Заправка растительным маслом стоит 3,53 грн. за 50 г, а соль и перец по вкусу – 0,20 грн.

Стоимость вареников

Вареники с картофелем (1,51 кг продуктов) будут стоить 26,17 грн:

картофель (1 кг) – 14 грн,

мука (500 г) – 11,97 грн,

соль (10 г) – 0,20 грн.

Вареники с капустой (1,481 кг продуктов) обойдутся в 26,81 грн:

сырая капуста (600 г) – 6,78 грн,

морковь (189 г) – 2,17 грн,

лук (132 г) – 2,16 грн,

мука (500 г) – 11,97 грн,

соль (10 г) – 0,20 грн,

растительное масло для приправы (50 г) – 3,53 грн.

Вареники с вишней (810 г продуктов) будут стоить 47,27 грн:

вишни (300 г) – 35,1 грн,

мука (500 г) – 11,97 грн,

соль (10 г) – 0,20 грн.

Сколько стоит тушеная капуста

Чтобы приготовить тушеную капусту (2,229 г продуктов), придется заплатить 65,26 грн. Это шампиньоны (300 г) – 37,29 грн, 1 кг капусты – 11,32 грн, 189 г моркови – 2,17, 660 г лука – 8,64 грн. Соль и перец по вкусу – 0,20 грн и растительное масло для заправки (80 г) – 5,64 грн.

Жареная картошка

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Жареный картофель обойдется в 16,81 грн: готовится на 100 г растительного масла (0,71 грн) из 1 кг овощей (14 грн) и 132 г лука (1,90 грн) с добавлением соли и перца по вкусу (0,20 грн).

Цены на овощи

Отдельно ставят на стол соления: квашеная капуста – 50 грн за 500 г и огурцы соленые бочковые 28 грн за 400 г. Свежие огурцы будут стоить 46 грн, а помидоры – 40 грн по 500 г соответственно.

Расчет стоимости рождественского стола в 2023 году был произведен на основе данных Минфина, проводящего ежедневный мониторинг цен на первостепенные продукты питания в продуктовых супермаркетах Auchan, Fozzy, Furshet, Megamarket, Metro, Novus, Varus по состоянию на 14 декабря 2023 года.

Напомним, ранее Лупенко сообщил, сколько для среднестатистической украинской семье из 4-х человек будет стоить новогодний стол-2024.

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