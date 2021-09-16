Сколько в Украине потратили на на борьбу с COVID в 2021 году

От коронавируса полностью иммунизированы уже более 5 млн украинцев.
За 8 месяцев 2021 года осуществлено расходов на борьбу с COVID-19 в размере более 30 млрд гривен.
Об этом сообщает Министерство финансов Украины.
В целом на борьбу с коронавирусом в 2021 году предусмотрено более 36 млрд грн.
"Проектом бюджета на 2022 год предусматривается увеличение расходов на оказание медицинских услуг по программе медицинских гарантий на более 30 млрд грн по сравнению с 2021 годом. Однако также надеемся на сознание граждан о важности собственных усилий для минимизации рисков, связанных с последствиями этого заболевания. Сейчас Украина имеет достаточно вакцин для прививки для тех граждан, которые пока не вакцинировались", — прокомментировал заместитель министра финансов Роман Ермоличев.
В частности, средства потрачены на следующие цели:
- на оплату услуг по экстренной и стационарной медицинской помощи, предоставляемых пациентам с COVID-19, и услуг по вакцинации населения от COVID-19 — 11,8 млрд грн; на закупку вакцин от COVID-19 — 9,8 млрд грн. В целом на лечение больных COVID-19 и услуг по вакцинации в рамках программы медицинских гарантий в 2021 году направлено 17,5 млрд грн, а на закупку 38 млн доз вакцин — 10,5 млрд грн средств государственного бюджета;
- на приобретение товаров и услуг для предотвращения распространения болезни (кроме вакцин) — 2,5 млрд грн, в том числе 1,7 млрд грн средств местных бюджетов;
- выплаты учреждениям Национальной академии медицинских наук Украины за услуги по госпитализации пациентов с COVID-19 — 14 млн грн из предусмотренных 55 млн грн;
- на обеспечение больниц кислородом — 0,5 млрд грн из направленных 0,75 млрд грн;
- на мероприятия на социальную поддержку населения в условиях карантина — 2,9 млрд грн; на выплату материального обеспечения в связи с временной потерей трудоспособности ( «больничных») — 0,8 млрд гривен. Всего на эти цели Министерству социальной политики было направлено 3,8 млрд грн.
- на выплату пособия по безработице — 1,1 млрд грн, или 100% направленных Минэкономики средств для осуществления таких выплаты;
- на осуществление мероприятий по борьбе с COVID-19 в учебных заведениях — 18,3 млн грн из предусмотренных 1 млрд грн;
- на доплаты к заработной плате военнослужащим Национальной гвардии и Государственной пограничной службы, органов и подразделений гражданской защиты, полицейским, медицинским и другим работникам ведомственных учреждений здравоохранения — 0,8 млрд гривен (98% направленных средств).
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