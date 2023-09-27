Сколько военной помощи Украина получила от США после начала вторжения РФ

После начала полномасштабного вторжения США уже в марте 2022 года выделили в поддержку Украины первый пакет военной помощи.

Президент Украины Владимир Зеленский уже в третий раз побывал с визитом в США в этом году. По итогам ряда встреч, в том числе с президентом Джо Байденом и главой Пентагона Ллойдом Остином, удалось договориться о важной для Украины военной помощи.

В частности, в пакет помощи войдут дополнительные боеприпасы для ПВО, чтобы, по словам Блинкена, "помочь укрепить противовоздушную оборону Украины против воздушных нападений со стороны России сейчас и следующей зимой". Также будут переданы артиллерийские боеприпасы, средства противотанковой борьбы, кассетные боеприпасы.

Как отметили в Пентагоне, этот пакет является 47-м траншем от администрации Байдена из запасов Минобороны, которые начали предоставлять Украине с августа 2021 года.

Сколько военной помощи Украина получила от США с начала полномасштабной войны, говорится в инфографике "Слово и дело".

Март 2022

Украина получила оборонную помощь на $1,1 млрд – три пакета по 200 млн, 800 млн и 100 млн, в которые вошли противотанковые системы Javelin, беспилотники, пистолеты, пулеметы, патроны, бронежилеты и другое вооружение.

Апрель и май 2022

США предоставили еще $2,3 млрд военной помощи Украине.

Июнь 2022

США выделили Украине три пакета военной помощи – на $700 млн, $1 млрд и $450 млн. Тогда впервые было объявлено о предоставлении высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS. Украинские военные также получили боеприпасы, ракеты к Javelin, снаряды, вертолеты Ми-17.

Июль 2022

В июле Украина получила американскую военную помощь почти на $1,5 млрд.

Август 2022

В августе США выделили четыре крупных пакета военной помощи: 1 августа – $550 млн, 8 августа – $1 млрд, 19 августа – $775 млн и 24 августа – $2 млрд 980 млн. Ко Дню Независимости Украина получила зенитно-ракетные комплексы NASAMS, снаряды разного калибра, беспилотники.

Сентябрь, октябрь и ноябрь 2022

В сентябре объем военной помощи США в Украине составил более $2,8 млрд, в октябре – $1,6 млрд, в ноябре – %1,2 млрд. В конце года было два пакета вооружения на 275 млн и 1 млрд 850 млн долларов.

Наибольший пакет военной помощи США выделили 6 января — $3 млрд 75 млн. В частности, боевые машины пехоты Bradley, бронетранспортеры М113, артиллерийские снаряды разного калибра, колесные машины HMMWV, боеприпасы для HIMARS, противотанковые ракеты, патроны, винтовки и др.

Еще два больших пакета помощи США предоставили 19 января и 3 февраля – 2,5 млрд и 2 млрд 175 млн долларов.

Март, апрель, май 2023

В марте Украина получила пособия на $750 млн, в апреле – на $2,9 млрд, в мае – почти на $2,2 млрд.

Июнь, июль 2023

В июне – $2,9 млрд, в июле – на $2,5 млрд. В частности, в июле Украина впервые получила кассетные боеприпасы.

Август, сентябрь 2023

В августе 2023 года США объявили о выделении двух пакетов военной помощи на $200 и $250 млн. В сентябре – три пакета военной помощи Украине – на $665 млн, $600 млн и $325 млн.

Напомним, в Госдепе заявили, что "шатдаун" может повлиять на помощь Украине.

Читайте также: