Сколько времени РФ сможет вливать миллиарды в финансирование войны и откуда будет брать деньги — The Economist

Бюджет РФ недополучает средства, в то время как расходы на продление войны только растут.

Россия потратила на войну против Украины $114,4 млрд в год (около $10 млрд в месяц). Это треть всех доходов российского бюджета за 2021 год. Несмотря на слухи о готовности России мобилизовать еще полмиллиона россиян, возникает вопрос, способен ли российский бюджет выдержать такую нагрузку.

Об этом пишет The Economist.

За последний год немногие валюты продемонстрировали худшие показатели, чем российский рубль. Это подорвало консенсус, существовавший среди российских политиков в прошлом году, когда Центральный банк и Министерство финансов работали рука об руку. Теперь, когда инфляция растет, на кону - способность страны эффективно вести войну.

На ранних этапах войны перед российскими чиновниками стояла простая задача - остановить крах экономики. Сразу после начала вторжения это предусматривало предотвращение вытягивания денег из системы путем внедрения контроля над капиталом и удвоения процентной ставки. Рубль достиг 135 долларов, прежде чем восстановиться. Экономика упала, а затем улучшилась. "Сочными доходами" от продажи нефти и газа Министерство финансов продолжало шоу, щедро тратя расходы на оборону и социальное обеспечение.

Значительный экспорт нефти и газа также повлек за собой повышение курса рубля, снижение цен на импорт и, соответственно, инфляцию. Это позволило Центральному банку приспособиться к фискальной экспансии, снизив процентные ставки до уровня ниже того, который был накануне вторжения.

В 2022 году потребительские цены выросли на 14%, а реальный ВВП сократился на 2% — это слабый показатель, но он намного лучше, чем прогнозировалось. Владимир Путин отметил, что "этап восстановления российской экономики завершился".

Теперь новый этап экономической войны ставит чиновников перед трудным выбором. Помня о президентских выборах в марте, Минфин хочет поддержать экономику. Bloomberg сообщил, что Россия планирует увеличить расходы на оборону с 3,9 до 6% ВВП. Министерство финансов также хочет увеличить расходы по социальному страхованию.

Путин похвастался рекордно низким уровнем безработицы в России, назвав это "одним из важнейших показателей эффективности всей нашей экономической политики" (призыв и эмиграция, несомненно, помогли).

Путин хотел бы построить круг, защитив рубль без дополнительного повышения курса. Поэтому он попросил своих политиков найти творческие решения. Рассматриваются две основные идеи: управление валютой и увеличение экспорта энергоносителей. Ни то, ни другое не сработает.

Между тем, российские экспортные отрасли формируют мощные лобби. Опыт последних 18 месяцев свидетельствует о том, что доминирующие в энергетике, сельском хозяйстве и добыче полезных ископаемых фирмы умело пытаются пробить лазейки в валютном контроле.

Напомним:

Ранее эксперты сообщали, что российская экономика может финансировать войну еще ориентировочно на год, затем нужно сделать выбор — завершать боевые действия или загонять россиян в еще большую бедность.

Издание The Telegraph сообщило об уменьшении российских резервов. Так, в России почти вдвое сократились доходы от продажи нефти (в этом году сократятся еще на 43%). Страна теряет рабочую силу из-за потерь на фронте и бегства за границу уклоняющихся от мобилизации. Иностранные инвестиции исчезли, рубль упал, а инфляция набирает обороты.

Издание CNN в конце июня информировало, что в 2022 году российскую экономику спасли рекордные цены на энергоносители. Однако уже вскоре последствия действия санкций подведут РФ к экономической яме.

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