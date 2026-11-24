Заработные платы в «Новой почте» и «Укрпочте»

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Оплата труда в «Новой почте» зависит от должности, города, графика работы, погрузки и премий. Операторы отделений, грузчики, курьеры и водители могут получать разные суммы, даже работая в одной компании. В отдельных случаях к заработку прилагаются премии и компенсации расходов.

Какие зарплаты предлагают работникам «Новой почты»

По информации 24 Канала, в 2026 году ориентировочный уровень оплаты труда на ряде должностей в «Новой почте» составляет примерно 20 000–38 000 грн в месяц. Это не официальная средняя зарплата всех работников компании, а ориентировочный диапазон, который зависит от должности, погрузки, графика и бонусов.

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Зарплаты для работников отделений и логистических центров таковы:

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Оператор почтового отделения — от 20 000 до 32 000 грн, средний показатель около 22 000 грн.

Старший оператор или администратор — от 25 000 грн.

Приемщик грузового отделения — от 24 400 до 26 400 грн.

Комплектовщик заказов — от 26 000 до 28 000 грн.

Грузчик — от 23 000 до 38 000 грн.

Охранник — от 20 000 до 21 000 грн.

Зарплаты могут отличаться в зависимости от города и отделения. Например, в вакансиях, опубликованных в ноябре 2026 года, «Новая почта» предлагала оператору отделения в Киеве от 25 000 до 29 000 грн, а грузчику — от 33 000 до 37 000 грн.

Сколько зарабатывают курьеры и водители

Оплата труда курьеров зависит, в частности, от способа доставки отправлений и транспорта, который они используют.

По данным экспертов, зарплаты распределяются так:

Пеший курьер — 17 000-20 000 грн.

Курьер на служебном автомобиле — 25 000-27 000 грн.

Водитель служебного автомобиля — 25 000-35 000 грн.

Курьер с собственным грузовым автомобилем — от 50 000 грн.

Заработок курьера с собственным автомобилем нельзя напрямую сравнивать с обычной зарплатой. В указанную сумму могут входить компенсации за горючее и износ транспортного средства. Поэтому фактический доход после затрат на автомобиль будет меньше.

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В каких регионах платят больше всего

Зарплаты операторов отделений отличаются в зависимости от города по трудоустройству.

В 2026 году ориентировочные суммы таковы:

Город Зарплата оператора в месяц Львов 24 500 грн Киев 24 000–25 000 грн Ужгород 22 500 грн Ивано-Франковск 22 500 грн Одесса 22 000 грн Харьков 21 500 грн Николаев 20 000 грн Днепр 19 000 грн

Приведенные данные свидетельствуют, что среди этих городов самые высокие ориентировочные заработки операторов — в Киеве и Львове.

От чего зависит зарплата в «Новой почте»

Размер зарплаты работников «Новой почты» зависит от нескольких факторов:

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Должность и обязанности. Операторы, грузчики и водители получают разную зарплату в зависимости от характера работы и погрузки.

Город трудоустройство. Оплата на одинаковых должностях может отличаться в зависимости от региона.

График работы. На заработок могут влиять количество смен и отработанных часов.

Премии и бонусы. Дополнительные выплаты могут зависеть от результатов работы.

Собственный транспорт. Курьеры, использующие собственные автомобили, могут получать компенсацию расходов на горючее и износ транспорта.

В объявлениях о вакансиях «Новой почты» также указывается официальное трудоустройство и выплата заработной платы дважды в месяц. Перед трудоустройством следует уточнить, указана ли зарплата до или после уплаты налогов, какая ее гарантированная часть и при каких условиях начисляют премии.

Где зарплаты выше — в «Новой почте» или «Укрпочте»

По информации «Телеграфа», по приведенным ориентировочным диапазонам операторы «Новой почты» в общем имеют более высокую базовую оплату, чем операторы «Укрпочты».

В частности:

В «Новой почте» зарплата операторов составляет около 20 000–32 000 грн.

В «Укрпочте» операторы могут получать от 9000 до 21000 грн в зависимости от места работы и объемов выполненных операций.

У сельских почтальонов «Укрпочты» есть базовые ставки заработной платы от 8 650 до 11 000 грн с возможными доплатами.

Водителям «Укрпочты» предлагают от 15 000 до 65 000 грн в зависимости от категории и особенностей работы.

В Укрпочте часть дохода может зависеть от количества обработанных отправлений, платежей и продаж. Для отдельных операций предусмотрены дополнительные выплаты.

Следовательно, по приведенным данным, операторам отделений «Новая почта» в целом предлагает более высокие зарплаты, чем «Укрпочта». В то же время, фактический заработок в обеих компаниях зависит от должности, места работы и дополнительных выплат.

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