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Сколько зарабатывают в «Новой почте» и «Укрпочте» в 2026 году: сравнение зарплат
Сколько платят операторам, курьерам и водителям «Новой почты» и «Укрпочты»
Оплата труда в «Новой почте» зависит от должности, города, графика работы, погрузки и премий. Операторы отделений, грузчики, курьеры и водители могут получать разные суммы, даже работая в одной компании. В отдельных случаях к заработку прилагаются премии и компенсации расходов.
Какие зарплаты предлагают работникам «Новой почты»
По информации 24 Канала, в 2026 году ориентировочный уровень оплаты труда на ряде должностей в «Новой почте» составляет примерно 20 000–38 000 грн в месяц. Это не официальная средняя зарплата всех работников компании, а ориентировочный диапазон, который зависит от должности, погрузки, графика и бонусов.
Зарплаты для работников отделений и логистических центров таковы:
Оператор почтового отделения — от 20 000 до 32 000 грн, средний показатель около 22 000 грн.
Старший оператор или администратор — от 25 000 грн.
Приемщик грузового отделения — от 24 400 до 26 400 грн.
Комплектовщик заказов — от 26 000 до 28 000 грн.
Грузчик — от 23 000 до 38 000 грн.
Охранник — от 20 000 до 21 000 грн.
Зарплаты могут отличаться в зависимости от города и отделения. Например, в вакансиях, опубликованных в ноябре 2026 года, «Новая почта» предлагала оператору отделения в Киеве от 25 000 до 29 000 грн, а грузчику — от 33 000 до 37 000 грн.
Сколько зарабатывают курьеры и водители
Оплата труда курьеров зависит, в частности, от способа доставки отправлений и транспорта, который они используют.
По данным экспертов, зарплаты распределяются так:
Пеший курьер — 17 000-20 000 грн.
Курьер на служебном автомобиле — 25 000-27 000 грн.
Водитель служебного автомобиля — 25 000-35 000 грн.
Курьер с собственным грузовым автомобилем — от 50 000 грн.
Заработок курьера с собственным автомобилем нельзя напрямую сравнивать с обычной зарплатой. В указанную сумму могут входить компенсации за горючее и износ транспортного средства. Поэтому фактический доход после затрат на автомобиль будет меньше.
В каких регионах платят больше всего
Зарплаты операторов отделений отличаются в зависимости от города по трудоустройству.
В 2026 году ориентировочные суммы таковы:
|
Город
|
Зарплата оператора в месяц
|
Львов
|
24 500 грн
|
Киев
|
24 000–25 000 грн
|
Ужгород
|
22 500 грн
|
Ивано-Франковск
|
22 500 грн
|
Одесса
|
22 000 грн
|
Харьков
|
21 500 грн
|
Николаев
|
20 000 грн
|
Днепр
|
19 000 грн
Приведенные данные свидетельствуют, что среди этих городов самые высокие ориентировочные заработки операторов — в Киеве и Львове.
От чего зависит зарплата в «Новой почте»
Размер зарплаты работников «Новой почты» зависит от нескольких факторов:
Должность и обязанности. Операторы, грузчики и водители получают разную зарплату в зависимости от характера работы и погрузки.
Город трудоустройство. Оплата на одинаковых должностях может отличаться в зависимости от региона.
График работы. На заработок могут влиять количество смен и отработанных часов.
Премии и бонусы. Дополнительные выплаты могут зависеть от результатов работы.
Собственный транспорт. Курьеры, использующие собственные автомобили, могут получать компенсацию расходов на горючее и износ транспорта.
В объявлениях о вакансиях «Новой почты» также указывается официальное трудоустройство и выплата заработной платы дважды в месяц. Перед трудоустройством следует уточнить, указана ли зарплата до или после уплаты налогов, какая ее гарантированная часть и при каких условиях начисляют премии.
Где зарплаты выше — в «Новой почте» или «Укрпочте»
По информации «Телеграфа», по приведенным ориентировочным диапазонам операторы «Новой почты» в общем имеют более высокую базовую оплату, чем операторы «Укрпочты».
В частности:
В «Новой почте» зарплата операторов составляет около 20 000–32 000 грн.
В «Укрпочте» операторы могут получать от 9000 до 21000 грн в зависимости от места работы и объемов выполненных операций.
У сельских почтальонов «Укрпочты» есть базовые ставки заработной платы от 8 650 до 11 000 грн с возможными доплатами.
Водителям «Укрпочты» предлагают от 15 000 до 65 000 грн в зависимости от категории и особенностей работы.
В Укрпочте часть дохода может зависеть от количества обработанных отправлений, платежей и продаж. Для отдельных операций предусмотрены дополнительные выплаты.
Следовательно, по приведенным данным, операторам отделений «Новая почта» в целом предлагает более высокие зарплаты, чем «Укрпочта». В то же время, фактический заработок в обеих компаниях зависит от должности, места работы и дополнительных выплат.