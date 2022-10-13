"Слава Украине!": глава МВФ поддержала создание постоянного форума для помощи и зацитировала Зеленского

МВФ поддерживает инициативу Президента Зеленского по созданию постоянного форума для обеспечения экономической и финансовой поддержки Украины.

Об этом заявила глава-распорядительница Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, — пишет Укринформ.

«Он (украинский президент – ред.) призвал нас собрать экономический форум для Украины, который действовал бы на регулярной основе. Господин Президент Зеленский, да, мы работаем над этим, мы соберем этот форум как можно скорее», — подчеркнула Георгиева.

У Фонда уже создана платформа для этого, основанная на программе мониторинга Исполнительного совета МВФ.

"Это путь к полноценной программе, к созданию которой вы призывали, и мы с вами двигаемся в направлении сильной Украины", — добавила Георгиева.

Она значила, что как директор-распорядитель МВФ, не может занимать позицию на стороне какой-либо страны.

«Но я просто процитирую вас, президента Зеленского. Это не мои слова, это ваши слова: «Слава Украине!» – резюмировала глава МВФ.

Прогноз мировой экономики от МВФ

Мировая экономика переживает масштабное и резче, чем ожидалось, замедление, а инфляция выше, чем предполагалось. Вторжение РФ в Украину привело к энергокризису в Европе, которая резко повысила стоимость жизни и препятствует экономической деятельности.

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