Следом за зерном и клубникой фермеры Польши протестуют против украинской малины: как это повлияет на цену

В Люблинском воеводстве польские фермеры вышли на акцию протеста с требованием запретить импорт украинской малины.

Об этом передают SadyOgrody и Аgroportal.

Фермеры жалуются на низкие закупочные цены на малину в Польше из-за интенсивного импорта из Украины. Они даже настроены блокировать подъезды к перерабатывающим предприятиям, чтобы не допустить транспортировку украинской малины.

"Производство хорошей малины стоит не менее 7 злотых за килограмм, плюс стоимость сбора, то есть 2-2,5 злотых", – отметил вице-президент Польской ассоциации производителей фруктов Кшиштоф Цибулак.

По его словам, закупщики предлагают около 5 злотых за килограмм, а иногда, в зависимости от параметров, около 4 злотых.

"Но как нам конкурировать, когда малина постоянно идет из Украины? Как с предыдущего сезона, так и теперь новая, свежая. В интернете уже несколько сотен предложений, ведь урожай в Украине начали собирать раньше. Готовая замороженная стоит 6-8 злотых", – говорит он.

В ходе протеста 27 июня около 150 фермеров, занимающихся выращиванием малины, заблокировали проезд на кольцевой развязке в населенном пункте Эльжбета.

Польские аграрные объединения планируют провести крупную акцию протеста производителей малины, которую поддержит Польская ассоциация производителей фруктов, а также Agrounia (активно протестовала против украинского зерна).

Отметим, что в Украине за последние годы увеличилось выращивание малины. Сейчас ее цена составляет от 80 до 100 грн за кг. Если Польша закроет свой рынок и для украинской малины, это может ударить по закупочным ценам, которые существенно снизятся из-за отсутствия рынка сбыта.

Это уже не первый раз польские фермеры протестуют против импорта украинской продукции. Напомним, что 16 июня Ассоциация садоводов Республики Польша присылала письмо министру сельского хозяйства Польши Роберту Телушу с просьбой принять срочные меры, чтобы остановить импорт клубники из Украины.

Напомним, министр сельского хозяйства Польши Генрик Ковальчик подал в отставку. Из-за кризиса, вызванного наплывом украинского зерна, польские фермеры были недовольны. Несмотря на увольнение, политик заявил, что ответственность за зерновой кризис, произошедший в Польше, несет Еврокомиссия.

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