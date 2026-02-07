Слова, которые раздражают банки: за что могут заблокировать счет

Банки могут блокировать счета украинцев из-за определенных слов / © pixabay.com

Реклама

В Сети начали появляться сообщения о том, что банки блокируют счета украинцев из-за «подозрительных» слов в назначении платежа.

Дело в том, что люди по-разному формулируют предназначение переводов. Поэтому рукописный или автоматически сгенерированный текст иногда будет иметь слова, которые случайно будут совпадать с «черным списком».

О пяти формулировках, которые часто привлекают внимание банков и могут создать проблемы с доступом к средствам, рассказала изданию Новости LiVE финансовый консультант Людмила Сандыга.

Реклама

Какие слова тригерят банки

К таким словам относятся, что связаны с рисковыми услугами или Если это подарок — «можете указать это».

В то же время если вы возвращаете долг и напишете об этом в назначении платежа, то могут возникнуть вопросы.

Если перевод отправляется физическому лицу (кроме ФЛП), следует избегать формулировок «оплата за товар»/«оплата за услугу». Ведь, объясняется, такие платежи можно принимать только на счет предпринимателя.

Фраза «на продукты» или «на лечение»

Реклама

Такие формулировки не четкие. Финмониторинг не понимает, что именно вы платите, а налоговая может трактовать это как доход.

Фраза «оплата за услуги/консультации»

Подобные формулировки являются прямыми признаками предпринимательской деятельности. Если получатель платежа не является ФЛПом, налоговая может признать перевод незадекларированным доходом.

Таких фраз лучше избегать, если отсутствует договор или статус ФЛП. Если перевод является возвратом долга или расходов, следует так и указывать в назначении платежа.

Реклама

Ранее эксперты объяснили, как правильно распределять сбережения во избежание рисков, сохранить доступ к средствам и не потерять финансовую стабильность в непредвиденных ситуациях.