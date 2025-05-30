Реклама

Динамика отчислений в бюджет значительно ухудшилась из - за системной блокировки работы газодобывающих предприятий со стороны государства.

«Государство ищет источники для наполнения бюджета и блокирует работу предприятий, которые готовы эти средства генерировать. В прошлом году мы уплатили 1,2 млрд грн налогов, а могли уплатить вдвое больше. Тем не менее бизнесы Smart Holding остаются верны своим принципам — поддерживают сотрудников и работают ради Украины и ее граждан», — отметил генеральный директор Smart Holding Иван Герасимович.

В Группе отметили, что в первом квартале среди крупнейших налогоплательщиков в составе Smart Holding есть группа газодобывающих компаний Smart Energy (свыше 124 млн грн), агропродовольственная группа компаний Veres (свыше 36 млн грн), группа компаний Smart Urban (недвижимость и девелопмент) (свыше 27 млн грн) и судостроев.

Реклама

В Smart Holding считают, что Smart Energy понесла значительные потери «из-за несовершенной санкционной политики».

"По оценкам экспертов компании, в результате этих решений государство не получит 85,5 млн кубометров газа, а бюджет - 1,15 млрд грн налоговых поступлений до конца 2025 года", - говорится в сообщении.

Напомним, Министерство экономики Украины выступает за возобновление работы газодобывающих предприятий группы Smart Holding в Полтавской и Харьковской областях, которая была остановлена из-за санкционной политики государства. По словам директора департамента политики собственности и санкций Минэкономики Ярославы Максименко, «украинские предприятия должны работать на Украине».