Смена прайс-кепов вернула импорт электроэнергии и распределенную генерацию на рынок — Кудрицкий

Об этом заявил экс-глава НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

По его словам, предварительное административное ограничение цен фактически заблокировало часть генерации и импорта.

"Он, по сути, запретил покупателям и продавцам покупать и продавать электроэнергию выше 5-6 гривен в большинство часов суток за киловатт/час", - пояснил Кудрицкий.

Это, по его словам, имело прямые последствия для энергосистемы.

«Это привело к тому, что построенная газовая генерация, децентрализованная газовая генерация, которая была построена в Украине в то время и импорт в большинство часов суток не могли помогать энергосистеме», - подчеркнул он.

Кудрицкий подчеркнул, что именно пересмотр прайс-кепов позволил исправить ситуацию и вернуть на рынок необходимые ресурсы, однако задержка с решением уже повлияла на темпы развития нового поколения и подготовку к следующему отопительному сезону.

Напомним, директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко подчеркнул, что смена прайс-кепов с 1 мая не привела к ожидаемому скачку цен, а наоборот - продемонстрировала эффективность рыночных механизмов.

