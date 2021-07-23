СМИ: Нацбанк работает эффективно, несмотря на информационные атаки

Процессы выстроены, институции хватает профессиональных кадров, чтобы их поддержать.

Назначение нового заместителя главы Национального банка, которым стал Сергей Николайчук, свидетельствует об усилении команды регулятора, несмотря на недавний демарш младших работников.

Об этом говорится в сюжете espreso.tv.

По данным телеканала, Николайчук с 2004 по 2019 годы прошел путь от экономиста НБУ до директора Департамента монетарной политики и экономического анализа. Его назначение вписывается в кадровую политику НБУ, построенную на компетентности и коллегиальности.

Между тем накануне руководитель и 9 сотрудников Департамента лицензирования объявили об отставке из-за того, что все решения в НБУ принимаются централизованно. Однако, как выяснили журналисты, молодые сотрудники вскоре передумали и попросили отложить отставку до 1 сентября.

"Для Нацбанка основное следствие такой отсрочки - блокировка поисков новых кадров. НБУ вынужден отложить начало конкурсного отбора, пока должности не станут вакантными", - говорится в сюжете.

По мнению политолога Дмитрия Марунича, молодые банкиры стали заложниками чужих политических игр, а отсрочка освобождения связана с желанием продолжить получать высокие зарплаты.

Однако эксперты уверены, что информационные атаки и политические интриги не должны сказаться на работе Нацбанка. Процессы выстроены, институции хватает профессиональных кадров, чтобы их поддержать.

"Посмотрите на учетную ставку, золотовалютные резервы, кредитную политику. Мы абсолютно удовлетворены тем, что Шевченко и правление делают в Национальном банке. Считаю, что надо развивать эту политику, совершенствовать и усиливать", - говорит глава парламентского комитета по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

С ним соглашается член Совета НБУ Василий Горбаль: "Я ратовал за то, чтобы главой НБУ был банкир-практик, а Национальный банк стал более украиноцентричным и открытым для украинских банков и их клиентов".По словам

Горбаля, Кирилл Шевченко за год на посту главы НБУ реализует именно такую политику.

Ранее эксперты заявляли, что отставка главы НБУ Шевченко может помешать переговорам с МВФ.

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