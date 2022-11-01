ЕС рассматривает три варианта финансирования Украины в следующем году - Politico

Страны Европейского союза рассматривают три варианта, посредством которых будет осуществляться финансовая помощь Украине на период российской агрессии.

Варианты должны быть рассмотрены на следующей неделе, сообщает издание Politico, в распоряжении которого оказался соответствующий документ.

В документе указывается, что Украина и дальше будет сталкиваться с потребностями в финансировании в ближайшее время, поэтому крайне важно, что дополнительная поддержка Европейского союза была организована как можно быстрее и была устроена на регулярной основе.

Всего ЕС планирует привлечь для поддержки Украины 18 млрд. евро в виде кредитов и грантов, чтобы покрыть примерно половину дефицита бюджета страны на следующий 2023 год. Выплаты должны будут производиться каждый квартал, начиная с января следующего года.

В первом варианте Европейская комиссия рассматривает возможность одолжить деньги Украине для "запаса прочности" или покрыть разницу между максимальной суммой, которую блок может привлечь от стран ЕС, и фактическими расходами Евросоюза.

Такой вариант поможет Еврокомиссии избежать ситуации, которая уже произошла летом, когда ЕС требовал от своих членов гарантий макрофинансовой помощи Украине. Но чтобы его реализовать, нужно согласие всех членов Евросоюза, а также Европейского парламента.

В другом варианте рассматривается возможность предоставления кредитных гарантий от стран Евросоюза для Европейской комиссии, как финансирование происходит сейчас. Но в проекте указывается, что страны Евросоюза должны будут предоставить гарантии на все 100% суммы, а не на 61% как сейчас. Это необходимо потому, что пока ЕС не имеет другого бюджетного покрытия.

Третий вариант позволяет предоставить кредитные гарантии не странам в отдельности, а в целом Евросоюзу, который может сократить свои расходы в случае нехватки средств для финансирования Украины.

Сообщается, что все варианты должны обсудить на встрече министров финансов стран ЕС, которая состоится 3 октября.

Напомним, ранее сообщалось, сколько миллиардов теряет экономика Украины от воздушных тревог днем.