Смогут ли украинцев лишать жилья за долги: банки хотят изменить правила взыскания средств

Украинцам могут усложнить защиту от взыскания долгов

Банки и финансовые ассоциации предлагают пересмотреть правила взыскания долгов и частично отменить военные ограничения, действующие в Украине с 2022 года. Речь идет об упрощении процедур возврата кредитов и возможном усилении влияния кредиторов на должников.

Об этом говорится в материале liga.net.

Среди ключевых инициатив банков есть разрешение на начисление процентов и штрафов за просрочку, частично снять мораторий на изъятие ипотечного жилья, вернуть взыскание долгов через нотариусов и упростить судебные процедуры.

В банковском секторе заявляют, что нынешние правила усложняют возврат кредитов и заставляют закладывать риски в высокие ставки. Также кредиторы считают, что это тормозит развитие ипотеки в Украине.

Больше дискуссий вызывает вопрос возможного изъятия жилья за долги. В банках уверяют, что массовое взыскание не планируется, а приоритетом остаются реструктуризации.

В то же время юристы предупреждают, что предложенные изменения могут усилить давление на заемщиков, особенно тех, кто пострадал из-за войны войны, и уменьшить уровень судебной защиты.

«Вместо окончательной реструктуризации „мертвых“ кредитов прошлых кризисов кредиторы пытаются получить от государства инструменты, позволяющие им атаковать должников, фактически выживающих во время войны», — комментирует ситуацию адвокат адвокатского объединения Leshchenko & Partners Игорь Быков.

Напомним, ранее в Минюсте объяснили, какие вещи должников защищены законом и для кого действуют исключения. В частности, если речь идет о квартире, то для этого нужно иметь по меньшей мере 400 тыс. грн долга. В министерстве объяснили, как должникам сохранить деньги и крышу над головой.

