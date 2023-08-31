Сможет ли украинская ГТС работать без транзита российского газа: ответ Минэнерго

Украинская ГТС может работать без транзита российского газа: международные эксперты подтвердили, что транспортная система и хранилища готовы к этому.

Украинская газовая инфраструктура готова работать без транзита российского газа.

Такую независимую техническую оценку обнародовала международная экспертная группа. Соответствующий отчет опубликован на сайте USAID Проект энергетической безопасности, говорится в пресс-службе Минэнерго.

Экспертная группа дала такую оценку после моделирования работы газотранспортной системы (ГТС) и подзестных хранилищ газа (ПХГ) по потенциальным сценариям:

атаки врага на газовую инфраструктуру,

чрезвычайные ситуации,

остановке транзита российского газа.

По выводам независимых экспертов, сценарии смоделированных стресс-тестов точны и подтверждают техническую устойчивость ПХГ Украины.

Отмечается, что в условиях войны отечественные ПХГ могут быть использованы как надежные хранилища для хранения европейского газа.

"Мы воюем с коварным врагом – Россия может прекратить действие контракта в любой день, несмотря на юридические формальности. Поэтому наша ГТС должна быть готова к возможным вызовам. Наша ГТС становится еще более мощной составляющей европейской газотранспортной системы", – говорит министр энергетики Герман Галущенко.

По его словам, ключевая цель – создание в Украине энергетического хаба, в частности, для хранения газа странами ЕС.

Ранее в Минэнерго сообщили, что Украина не будет вести переговоры с Россией по поводу контракта на транзит газа.

Напомним, что еще осенью прошлого года Евросоюз исключил российский газ из совместных закупок.

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