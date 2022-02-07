"Єто сможет существенно успокоить рынки": Украина и США договариваются о кредитных гарантиях

В последний раз такие гарантии давались в 2016 году.

Украина ведет переговоры с Министерством США о возможности получения Украиной кредитных гарантий, что, по мнению министра финансов Сергея Марченко, это успокоит рынки.

Об этом он рассказал Bloomberg TV.

"Важны не только деньги, но и сигнал об их предоставлении, что сможет существенно успокоить рынки", — сказал он.

Кроме этого, он сообщил, что Украина продолжает переговоры с Германией, Великобританией и другими партнерами о двусторонних пакетах помощи. Сергей Марченко напомнил, что Украина уже получила 100 млн долларов поддержки от Канады. "Мы не одиноки, и в этом году, я надеюсь, мы сможем справиться со всеми возможными ситуациями", – сказал министр финансов.

Напомним, как сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко, Миссия МВФ приступит к работе в Украине уже в ближайшее время. Программа предусматривает получение $2,2 млрд.

Как ранее сообщалось, международные резервы Украины в январе уменьшились на 5%. Падение обусловлено, прежде всего, валютными интервенциями НБУ для сглаживания чрезмерных колебаний на валютном рынке.

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