Снижение межбанковской комиссии в Украине: один из банков сообщил об уменьшении размера кэшбека

Снижение межбанковской комиссии в Украине: один из банков сообщил об уменьшении размера кэшбека

Размер кэшбека от Monobank снизится на 25%.

В Украине от 26 ноября компании Mastercard и Visa снизили размер ставки внутригосударственных межбанковских комиссий (интерчейндж) до 1,2% в соответствии с решением АМКУ. Поэтому один из украинских банков уже объявил об уменьшении размера кэшбека и других бонусов.

Также читайте НБУ позволит проводить межбанковские платежи ежедневно 23 часа в сутки

Об этом сообщил соучредитель Monobank Олег Гороховский.

Предприниматель отметил, что размер кэшбека от Monobank снизится на 25% с 1 декабря.

"Плата процентов на остаток собственных средств на картах и по продукту банка станет 3% годовых в гривне. Размер кэшбека от банка и миль будет уменьшен на 25%. Изменение не будет касаться категорий кэшбека от наших партнеров. Новый размер начисляемых миль: Monobank platinum – 11 миль за 1 000 грн в чеке; IRON – 15 миль за 1 000 грн в чеке", – написал Олег Гороховский.

Гороховский добавил, что это связано с тем, что Mastercard и Visa снизили размер ставки внутригосударственных межбанковских комиссий

"Под давлением некоторых крупных торговых сетей, ряда народных депутатов и Национального совета реформ Украины платежные системы Visa и MasterCard были вынуждены согласиться на постепенное снижение банковских комиссий. Первое снижение комиссий (на 25%) произошло 26 ноября и мы, к нашему огромному сожалению, не можем сохранить текущие проценты по кэшбеку и милям", — написал Олег Гороховский.

Читайте также: