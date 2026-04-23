ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
87
Время на прочтение
2 мин

Снижение прайс-кепов сократило импорт электроэнергии в Украину на 40% — DiXi Group

В первые 13 дней апреля импорт электроэнергии составил 235 900 МВт.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Комментарии
© Associated Press

После пересмотра прайс-кепов украинский рынок электроэнергии столкнулся с резким падением импорта, что повлияло на баланс системы.

Об этом заявил генеральный менеджер по сфере развития рынков DiXi Group Андрей Урста.

По его словам, после повышения предельных цен в январе импорт электроэнергии рос и достигал пиковых значений с начала полномасштабной войны - до 50 тыс. МВтч в сутки. Однако уже после возвращения в низшие прайс-кепы ситуация резко изменилась.

«В первые 13 дней апреля импорт электроэнергии составил 235 900 МВтч или на 40% меньше, чем в последние 13 дней марта», — отметил Урста.

По данным аналитической платформы Energy Map, уже с 1 апреля суточные объемы импорта упали почти вдвое – с около 30 тыс. до 12 тыс. МВт·ч.

В то же время, по словам эксперта, решение Регулятора по изменению прайс-кепов не получило достаточного публичного обоснования.

«НКРЭКУ ограничилась достаточно общими формулировками о наличии существенного колебания цен на соответствующих сегментах рынка», — добавил он.

Урста также обратил внимание, что факторы такого решения могут быть более широкими, в частности, связанными с макроэкономическими рисками, как инфляционное давление, однако без прозрачного объяснения такие шаги усиливают неопределенность на рынке.

Напомним, первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов заявил, что уровень прайс-кепов на рынке электроэнергии уже влияет на баланс энергосистемы, в том числе из-за ограничения экономической целесообразности импорта.

Комментарии (0)
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
87
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie