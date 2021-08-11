Снижение тарифов на электричество: сколько украинцев будут платить меньше и при каких условиях

Снижение тарифов на электричество: сколько украинцев будут платить меньше и при каких условиях

По словам главы профильного комитета ВР, для большинства украинцев тариф на электричество вообще станет ниже, чем сейчас.

Для большинства потребителей — более 80% — тариф на электричество станет ниже, чем сейчас.

Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус, комментируя решение правительства о снижении тарифов на электроэнергию.

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Герус напомнил, что вопрос о снижении тарифов на электричество обсуждался на заседании СНБО, который дала соответствующее поручение Кабмину.

"Для большинства потребителей тариф на электричество вообще станет ниже, чем сейчас. Это около 80 процентов потребителей. Те, кто потребляет до 250 киловатт/часов ежемесячно будет платить по базовому тарифу 1,44 грн., А вот если есть потребление объема более 250 киловатт/часов, то тариф останется такой, как сейчас: 1,68 грн за киловатт/час", — пояснил нардеп.

Герус напомнил, что сейчас все домохозяйства независимо от объема потребления платят 1,68 грн за 1 киловатт/час.

Политик убежден, что решение о снижении тарифов натолкнется на критику "старых политиков" и олигархических групп.

Напомним, что правительство снижает тарифы на электроэнергию для населения.

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