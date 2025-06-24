Снижение цен на лекарства не произошло, а рынок перераспределили в пользу отдельных фармпроизводителей, – политолог

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«Вместо реального уменьшения стоимости мы имеем рост цен, усиление давления на аптеки и дистрибьюторов и концентрацию прибылей в руках отдельных производителей, стремящихся сохранить контроль над рынком», – написал эксперт на своей странице в Facebook .

По словам Голобуцкого, Минздрав согласился на публичную "скидку" 100 второстепенных препаратов, список которых составили сами производители. В то же время, запрет маркетинговых договоров не снизил розничные цены, а позволил компаниям оставить маркетинговые бюджеты у себя.

«Компромиссная модель, предложенная участниками рынка, была отвергнута без объяснений. В то же время реализован вариант, выгодный только узкому кругу производителей», – отметил политолог.

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В итоге, по словам эксперта, речь идет не о реформе, а о перераспределении сотен миллионов гривен, которые в конечном итоге платит конечный потребитель. Большинство участников фармрынка не поддержали предложенную модель.

По мнению Голобуцкого, нынешняя ситуация демонстрирует символический характер политики Минздрава: «громкие заявления, минимум реальных изменений и избегание конфликта с влиятельными игроками».

«Такая ручная регулировка не имеет ничего общего с заботой о пациенте. Это контроль над финансовыми потоками, а не системное решение», – резюмировал эксперт.

Он также добавил, что нынешняя политика в отрасли свидетельствует о кулуарном установлении правил игры – не в интересах конкуренции, а в пользу отдельных сильных игроков рынка.

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