Снижение цен на топливо в Украине: прогноз Свириденко

Если ситуация с мировыми ценами на нефть стабилизируется, украинские водители могут рассчитывать на постепенное снижение стоимости топлива или, по крайней мере, на прекращение резких скачков.

Анастасия Павленко
Юлия Свириденко

Юлия Свириденко / © Владимир Зеленский

Цены на топливо в Украине «уймутся» только после стабилизации ситуации на Ближнем Востоке, поскольку они являются «отражением ситуации» в регионе.

Как сообщает РБК-Украина, об этом на часе вопросов к правительству заявила премьер Юлия Свириденко.

«Это высококонкурентный рынок, и цена на потолке на АЗС — это отражение ситуации, войны в Иране. После стабилизации на Ближнем Востоке мы только после этого можем ожидать ценовую стабилизацию у нас в Украине», — сказала Свириденко.

Напомним, несмотря на нынешнюю нестабильность, эксперты прогнозируют постепенное выравнивание ситуации. Ожидается, что уже в течение месяца рынок нефти вернется в более ожидаемый диапазон, а вместе с ним стабилизируются и цены на топливо в Украине. Впрочем, этот процесс не будет мгновенным.

