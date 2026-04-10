Снижение цен на топливо в Украине: прогноз Свириденко

Юлия Свириденко / © Владимир Зеленский

Реклама

Цены на топливо в Украине «уймутся» только после стабилизации ситуации на Ближнем Востоке, поскольку они являются «отражением ситуации» в регионе.

Как сообщает РБК-Украина, об этом на часе вопросов к правительству заявила премьер Юлия Свириденко.

«Это высококонкурентный рынок, и цена на потолке на АЗС — это отражение ситуации, войны в Иране. После стабилизации на Ближнем Востоке мы только после этого можем ожидать ценовую стабилизацию у нас в Украине», — сказала Свириденко.

Реклама

Напомним, несмотря на нынешнюю нестабильность, эксперты прогнозируют постепенное выравнивание ситуации. Ожидается, что уже в течение месяца рынок нефти вернется в более ожидаемый диапазон, а вместе с ним стабилизируются и цены на топливо в Украине. Впрочем, этот процесс не будет мгновенным.