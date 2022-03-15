Сниженные налоги и отмененный акциз: Кабмин полностью переформатирует экономическую модель Украины

Также будет отменен акциз на горючее, а ставка НДС по этим позициям будет уменьшена с 20% до 7%.

В условиях военного положения Кабмин полностью переформатирует экономическую модель Украины.

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Об этом в своем обращении сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Очевидно, что существовавшая в мирное время экономическая и налоговая система не может быть ответом на те вызовы, которые у нас есть сейчас. Поэтому в тесном сотрудничестве с президентом Украины, с народными депутатами мы полностью переформатируем экономическую модель Украины", — подчеркнул Шмыгаль.

Бизнес получит максимальную свободу:

налоги будут снижены;

все регуляции убраны;

доступ к финансам облегчен;

трудовые отношения либерализированы. Вместе с народными депутатами Кабмин подготовили революционный законопроект в налоговой сфере. Так, по инициативе Правительства во время военного положения для среднего и крупного бизнеса будет значительно расширена возможность воспользоваться опцией единого налога. Предприятия с оборотом до 10 млрд гривен смогут перейти на уплату единого налога. Снимаем все остальные ограничения по количеству рабочих и видам деятельности (кроме подакцизных товаров и игорного бизнеса). Вместо НДС и налога на прибыль предприниматели будут платить всего 2% от оборота. Также проект закона содержит множество других положительных новаций.

Физические лица-предприниматели 1-й и 2-й групп будут платить единый налог на добровольной основе. Если есть возможность и понимание необходимости поддержать Украину, платите.

Также физические лица-предприниматели не будут платить ЕСВ за своих мобилизованных сотрудников. Это сделает правительство.

На период военного положения ФЛП также не буду платить ЕСВ, если не получают доход.

Санкции за нарушение закона об РРО не будут применяться до завершения военного положения.

С 24 февраля 2022 года до конца года освобождаются от уплаты за землю плательщики на территориях, на которых ведутся боевые действия.

Не будет уплачиваться НДС за товары, уничтоженные во время войны, а также переданные на нужды обороны.

Также будет отменен акциз на горючее, а ставка НДС по этим позициям будет уменьшена с 20% до 7%.

Напомним, страны Евросоюза собираются усилить санкции против крупнейших российских нефтяных компаний – "Роснефть", "Транснефть" и "Газпром нефть".