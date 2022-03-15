Сниженные налоги и отмененный акциз: Кабмин полностью переформатирует экономическую модель Украины

Также будет отменен акциз на горючее, а ставка НДС по этим позициям будет уменьшена с 20% до 7%.
В условиях военного положения Кабмин полностью переформатирует экономическую модель Украины.
Об этом в своем обращении сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Очевидно, что существовавшая в мирное время экономическая и налоговая система не может быть ответом на те вызовы, которые у нас есть сейчас. Поэтому в тесном сотрудничестве с президентом Украины, с народными депутатами мы полностью переформатируем экономическую модель Украины", — подчеркнул Шмыгаль.
Бизнес получит максимальную свободу:
- налоги будут снижены;
- все регуляции убраны;
- доступ к финансам облегчен;
- трудовые отношения либерализированы. Вместе с народными депутатами Кабмин подготовили революционный законопроект в налоговой сфере. Так, по инициативе Правительства во время военного положения для среднего и крупного бизнеса будет значительно расширена возможность воспользоваться опцией единого налога. Предприятия с оборотом до 10 млрд гривен смогут перейти на уплату единого налога. Снимаем все остальные ограничения по количеству рабочих и видам деятельности (кроме подакцизных товаров и игорного бизнеса). Вместо НДС и налога на прибыль предприниматели будут платить всего 2% от оборота. Также проект закона содержит множество других положительных новаций.
- Физические лица-предприниматели 1-й и 2-й групп будут платить единый налог на добровольной основе. Если есть возможность и понимание необходимости поддержать Украину, платите.
- Также физические лица-предприниматели не будут платить ЕСВ за своих мобилизованных сотрудников. Это сделает правительство.
- На период военного положения ФЛП также не буду платить ЕСВ, если не получают доход.
- Санкции за нарушение закона об РРО не будут применяться до завершения военного положения.
- С 24 февраля 2022 года до конца года освобождаются от уплаты за землю плательщики на территориях, на которых ведутся боевые действия.
- Не будет уплачиваться НДС за товары, уничтоженные во время войны, а также переданные на нужды обороны.
- Также будет отменен акциз на горючее, а ставка НДС по этим позициям будет уменьшена с 20% до 7%.
Напомним, страны Евросоюза собираются усилить санкции против крупнейших российских нефтяных компаний – "Роснефть", "Транснефть" и "Газпром нефть".