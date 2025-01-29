Снова рекорд: в Украине за неделю подскочили цены на стратегический продукт

На рынке уже почти не осталось овощей среднего и низкого качества.

В Украине на этой неделе снова начали повышаться цены на белокочанную капусту. На 29 января ее цена составляет 40 грн за кг. К концу января многие производители распродали большую часть запасов капусты.

Об этом говорится в EastFruit со ссылкой на ежедневный мониторинг аналитиков.

"Отпускные цены на белокочанную капусту в фермерских хозяйствах уже поднялись до 34-40 грн/кг ($0,81-0,95/кг), в зависимости от качества и объемов предлагаемых партий продукции, что в среднем на 15% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели", — отмечают аналитики проекта.

Они добавляют, что капуста снова возглавила рейтинг с самыми высокими ценами среди всех позиций борщового набора в Украине.

Идет стремительное снижение запасов капусты в хозяйствах. Фермеры начали сдерживать продажу качественных овощей, что привело к очередному скачку цен на текущей неделе. Подтверждают эту информацию и оптовые компании, отмечающие общее сокращение предложений капусты на рынке.

На сегодняшний день цены на такой продукт, как белокочанная капуста, в Украине уже в среднем в 3,7 раза выше, чем за аналогичный период прошлого года.

На сельскохозяйственном рынке допускают возможность дальнейшего подорожания этой продукции. Темпы роста цен будут ускоряться с сокращением запасов данной продукции в хозяйствах населения.

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