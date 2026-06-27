Снятие наличных с 1 июля: какие лимиты действуют в украинских банках

Украинские банки устанавливают ограничения на снятие наличных с карточных счетов

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С 1 июля для украинцев продолжают действовать четко установленные лимиты на снятие наличных как внутри страны, так и за рубежом. Эти финансовые ограничения позволяют избегать массового снятия денег, обеспечивать равномерное распределение купюр между регионами и поддерживать бесперебойную работу банкоматов .

Об этом напоминает Национальный банк.

Общие правила и лимиты ПриватБанка

Согласно общим правилам, со счета в национальной или иностранной валюте можно снять до 100 тысяч гривен в день. Это касается как снятия через кассу банковского отделения, так и получения средств в банкоматах. В то же время, для удобства украинцев никаких ограничений на безналичные расчеты внутри страны не установлено.

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Свои внутренние лимиты подробно объяснил ПриватБанк, где из-за собственного банкомата банка можно снять до 40 тысяч гривен в течение трех часов. Клиенты других финучреждений в терминалах банка могут получить не более 20 тысяч гривен за одну операцию. При отсутствии доступа к банкомату украинцы также могут снимать до 6 тысяч гривен наличными прямо на кассах супермаркетов и АЗС.

Для гривневых платежных карт за границей действует более жесткий недельный лимит на снятие наличных в размере 12,5 тысяч гривен в эквиваленте. С валютных счетов за пределами Украины разрешается снимать значительно больше — до 100 тысяч гривен в сутки. При этом комиссия за такие международные операции в государственных банках обычно составляет два процента от общей суммы снятия.

Ограничение в Сбербанке и Смысле Банка

Как сообщает «24 Канал», в других государственных и коммерческих финучреждениях лимиты могут существенно отличаться в зависимости от типа карты или уровня обслуживания клиента. Для массового сегмента в Сбербанке стандартный суточный лимит составляет всего 10 тысяч гривен. Однако эту сумму можно легко увеличить с помощью мобильного приложения или звонка на горячую линию банка.

Даже после самостоятельного повышения лимита банкоматы Сбербанка настроены выдавать не более 25 тысяч гривен с одного аппарата в течение трех часов. Зато Сенс Банк не устанавливает дополнительные жесткие рамки для своих пользователей. Там украинцы могут свободно получить свои средства в пределах общего дневного лимита карты, который равняется 100 тысячам гривен.

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Помимо обеспечения стабильности во время войны такие жесткие ограничения помогают государству бороться с теневыми финансовыми сделками. В частности, лимиты позволяют эффективно блокировать подозрительные потоки наличных денег в рамках подписанного крупнейшими банками Меморандума о финансовом мониторинге. Поэтому для безопасного получения максимально больших сумм специалисты советуют обращаться непосредственно в кассу своего банка.

Напомним, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) и Киевстар подписали Меморандум о сотрудничестве, направленный на развитие рынка капитала Украины, расширение инвестиционных возможностей граждан , повышение финансовой инклюзии населения и интеграцию украинского рынка капитала в международную финансовую инфраструктуру.

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