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Со следующего года украинцы смогут сами откладывать деньги на будущую пенсию

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Со следующего года украинцы смогут сами откладывать деньги на будущую пенсию

Фото: УНИАН

Благодаря добровольной накопительной системе украинцы смогут получать дополнительные индивидуальные пенсионные накопления на старость

Соответствующий проект закона №7722 о казначейском пенсионном плане зарегистрировала Верховная Рада.

Законопроект имеет целью с 1 января 2023 года предоставить гражданам Украины возможность формировать добровольные личные пенсионные накопления за счет которых они в будущем получат дополнительный источник пенсионных выплат, что в определенной степени улучшит их обеспечение в старости.

Планируется, что учет участников казначейского пенсионного плана будет осуществляться Минцифрами, а управление активами будет -  Казначейством.

Принять участие в добровольной накопительной системе может физическое лицо, которому на дату заключения договора еще не исполнилось 65 лет. Размер накопительного взноса определяется самим плательщиком накопительного взноса и будет неограниченным. Для накопительного взноса создается личный пенсионный казначейский счет.

«Введение казначейского пенсионного плана будет постепенно приводить к повышению уровня социальной защиты людей пенсионного возраста, привлечению мощного внутреннего долгосрочного инвестиционного ресурса, что будет способствовать увеличению инвестиций в национальную экономику», — говорится в пояснительной записке к проекту.

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Дата публикации
Просмотры
4289
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