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Со следующего года в Украине изменяются условия выхода на пенсию по возрасту: как именно

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Со следующего года в Украине изменяются условия выхода на пенсию по возрасту: как именно

Пенсия в 2023 году

Чтобы сейчас выйти на пенсию в 60 лет, нужно иметь 29 лет стажа. С 2023 года стажа потребуется еще больше.

Продолжительность страхового стажа, дающего право на выход на пенсию в 60 лет, с каждым годом будет расти на один год до 2028 года. В 2028 году, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно будет иметь стаж не менее 35 лет.

Чтобы сейчас выйти на пенсию в 60 лет, в этом году нужно иметь 29 лет стажа, а чтобы выйти на пенсию в 60 лет, в 2023 году пенсионер должен будет иметь 30 лет стажа.

Что делать гражданам, не накопившим необходимое количество стажа для выхода на пенсию в 60 лет:

  • Граждане, которые не успели или не смогли накопить достаточное количество стажа для выхода на пенсию в 60 лет, смогут выйти на пенсию в 63 года при наличии стажа не менее 20 лет.
  • Украинцы, которые смогли накопить от 15 до 20 лет стажа, смогут уйти на заслуженный отдых в 65 лет.
  • Если трудовой стаж меньше 15 лет, украинцы, достигшие 65 лет, вместо пенсии смогут получать социальную помощь от государства при условии, если после 65 лет у пенсионера доход будет меньше прожиточного минимума.

Решить проблему с нехваткой страхового стажа можно следующим образом:

  • если есть время, официально трудоустроиться, чтобы накопить стаж,
  • если есть средства, можно добровольно уплачивать взносы в Пенсионный фонд,
  • можно просто докупить недостаточный стаж по цене 44% минимальной зарплаты за каждый месяц.

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Дата публикации
Просмотры
1436
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