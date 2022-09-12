Со следующего года в Украине изменяются условия выхода на пенсию по возрасту: как именно

Чтобы сейчас выйти на пенсию в 60 лет, нужно иметь 29 лет стажа. С 2023 года стажа потребуется еще больше.

Продолжительность страхового стажа, дающего право на выход на пенсию в 60 лет, с каждым годом будет расти на один год до 2028 года. В 2028 году, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно будет иметь стаж не менее 35 лет.

Чтобы сейчас выйти на пенсию в 60 лет, в этом году нужно иметь 29 лет стажа, а чтобы выйти на пенсию в 60 лет, в 2023 году пенсионер должен будет иметь 30 лет стажа.

Что делать гражданам, не накопившим необходимое количество стажа для выхода на пенсию в 60 лет:

Граждане, которые не успели или не смогли накопить достаточное количество стажа для выхода на пенсию в 60 лет, смогут выйти на пенсию в 63 года при наличии стажа не менее 20 лет.

Украинцы, которые смогли накопить от 15 до 20 лет стажа, смогут уйти на заслуженный отдых в 65 лет.

Если трудовой стаж меньше 15 лет, украинцы, достигшие 65 лет, вместо пенсии смогут получать социальную помощь от государства при условии, если после 65 лет у пенсионера доход будет меньше прожиточного минимума.

Также читайте Как оформить социальную помощь вместо пенсии: подробное разъяснение

Решить проблему с нехваткой страхового стажа можно следующим образом:

если есть время, официально трудоустроиться, чтобы накопить стаж,

если есть средства, можно добровольно уплачивать взносы в Пенсионный фонд,

можно просто докупить недостаточный стаж по цене 44% минимальной зарплаты за каждый месяц.

Читайте также: