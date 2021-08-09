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Собственник аграрных компаний и медиа может стать главой Укрзализныци

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Собственник аграрных компаний и медиа может стать главой Укрзализныци

Latifundist.com

Наблюдательный совет АО "Укрзализныця" проголосовал за назначение главой правления компании Александра Камышина. Соответствующее решение принято на заседании Наблюдательного совета 7 августа. Окончательное решение должен принять Кабинет министров.

Александр Камышин известен в аграрных кругах как издатель Latifundist Media, а также совладелец нескольких аграрных компаний, среди которых холдинговая компания "Грано Груп", Североукраинская агропромышленная компания», Репкинское ХПП. Также он является совладельцем системы фарм-менеджмента Агроонлайн и сервиса контроля земельного банка Feodal.Online и бирже Zernovoz.ua. Александр Камышин является управляющим партнером инвестиционной компании Fortior Capital, ранее работал инвестиционным менеджером в SCM.

Напомним, 30 апреля Временная следственная комиссия Верховной Рады по проверке и оценке состояния АО "Укрзализныця" приняла решение признать работу наблюдательного совета во главе с Шевки Анджунером и правления УЗ во главе с и.о. Иваном Юриком неудовлетворительной и обратилась в Кабинет министров с требованием уволить исполняющего обязанности главы, а также членов правления компании.

Совет нацбезопасности по итогам заседания 30 июля инициировал введение временного руководства на Укрзализныце до избрания председателя правления и формирования полноценных органов управления общества из-за критического состояния предприятия, которое представляет угрозу нацбезопасности.

Также СНБО поручил Кабинету Министров временно до избрания нового состава правления возложить обязанности главы "Укрзализныци" на министра инфраструктуры Александра Кубракова.

Дата публикации
Просмотры
84
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