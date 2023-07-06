Собственное дело: как получить грант от государства на начало или развитие бизнеса

Сегодня украинские предприниматели пытаются решить одну из главных задач, которая встала перед ними во время войны, — это нехватка средств на открытие и развитие собственного дела. Получить кредит не всегда возможно. Часто возникают проблемы с подготовкой пакета документов, отсутствия имущества под залог или плохой кредитной историей. Поэтому начинающие предприниматели, малый и средний бизнес не могут воспользоваться льготными кредитами от государства.

Но действуют грантовые государственные программы для поддержки предпринимателей, о которых знают далеко не все. Конечно, придется представить качественный бизнес-план, правильно составить заявку на получение денег. Но это того стоит. Поскольку, в отличие от полученных кредитов, часто под очень большие проценты, грантовые средства за выполнение определенных условий не нужно возвращать. Как получить государственное финансирование на собственное дело – читаем дальше.

Какие гранты от государства

Чтобы поддержать бизнес во время действия военного положения, Кабинет Министров Украины разработал проект "еРабота". На сегодняшний день активны несколько программ денежной помощи. Предусмотрено, что эти средства будут выдаваться украинцам для:

возбуждение собственного дела;

развитию малого и среднего бизнеса;

обучение в ИТ-сфере.

Государственное финансирование имеют право получить как начинающие бизнесмены, так и опытные предприниматели, желающие масштабировать свою деятельность.

Государственная программа "Собственное дело"

Сумма средств микрогранта, которую можно получить от государства, – от 50 до 250 тыс. грн, но обязательно нужно будет трудоустроить 1-2 человека. За вырученные деньги можно арендовать помещение под предприятие и оборудование, приобрести необходимое сырье и материалы. Но если средства будут использованы не по целевому назначению или нарушены условия трудоустройства рабочих, их нужно будет вернуть в полном объеме.

Финансирование развития садоводства и постройки теплиц

В 2023 году Кабинет Министров Украины делает ставку на аграрный сектор при создании новых рабочих мест. Государство готово компенсировать предпринимателям по программе до 70% расходов. Но необходимо соблюдать честное ведение предпринимательской деятельности: регулярно и в полном объеме платить все налоги и сборы.

Гранты для ветеранов

В этом году в рамках расширения программы "Работа" Правительством запущены новые гранты для ветеранов войны на начало или развитие собственного дела. На финансирование собственного бизнеса имеют право ветераны и второй супруг военного. Денежная помощь предоставляется на покупку оборудования, необходимого сырья и расходных материалов, лизинга помещений, транспортных средств в рамках бизнес-деятельности. Также за средства можно приобрести необходимое программное обеспечение, оплатить услуги маркетологов и рекламу.

Государство готово финансировать до 70% затрат при создании новых рабочих мест, в частности:

250 тыс. грн — участникам боевых действий, лицам с инвалидностью в результате войны, при трудоустройстве одного человека. 500 тыс. грн – членам семей УБД и/или лицам с инвалидностью в результате войны, при условии трудоустройства двух человек. 1 млн грн – для УБД и/или лиц с инвалидностью в результате войны, имеющих ФЛП от трех лет, при трудоустройстве двух УБД (лиц с инвалидностью в результате войны) и еще двух человек.

Куда обращаться

Заявку на получение грантовой поддержки от государства можно подать через Портал Действие. Чтобы получить помощь по подаче заявки, разработки бизнес-плана или подробные консультации по актуальным грантовым программам, следует обращаться в любой региональный центр занятости по месту жительства.

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