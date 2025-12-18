Святвечер бьет по кошельку: что больше всего подорожало на рождественском столе

Сочельник / © Фото из открытых источников

Несмотря на резкое удешевление овощей борщевого набора, приготовление традиционных 12 постных блюд на святвечер в 2025 году обойдется украинцам дороже, чем в прошлом. Общая стоимость праздничного стола выросла на 11%.

Об этом свидетельствуют данные рождественского мониторинга цен Украинского клуба агробизнеса (УКАБ), передает "Еспресо".

По подсчетам аналитиков, в декабре 2025 набор из 12 постных блюд стоит в среднем 913,57 грн, что на 11% больше, чем в прошлом году. В УКАБ отмечают, что цены на продукты накануне праздников менялись неравномерно: более дешевые овощи частично компенсировали подорожание других ингредиентов, однако общий чек вырос из-за фруктов, рыбы и бакалеи.

Одной из особенностей этого сезона стала так называемая овощная дефляция. Благодаря высокому урожаю капуста подешевела на 73%, морковь – на 63%, лук – на 58%, картофель – на 54%, свекла – на 51%. Это позволило снизить стоимость ряда блюд: вареники с капустой стали дешевле на 47%, картофель с чесноком — на 40%, винегрет — на 18%, а постный борщ — на 18%.

В то же время, главные символы рождественского стола существенно подорожали. Индекс кутьи вырос на 37% из-за повышения цен на все составляющие: орехи подорожали на 60%, мед — на 40%, мак и изюм — более чем на 30%.

Еще резче выросла стоимость узвара. Чернослив подорожал на 168%, сушеные груши – на 140%, яблоки – на 110%, что в итоге привело к удорожанию напитка на 150%.

Дополнительную нагрузку на праздничный бюджет создают рыбные блюда: сельдь за год подорожала на 24%, а хек для запекания — на 25%. Также на конечную стоимость постного стола повлияло подсолнечное масло, цена которого выросла на 22%.

Кроме того, мы рассказали, сколько будет стоить новогодний стол-2026. Узнайте, как изменились цены.