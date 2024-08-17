Социальная помощь вместо пенсии: кто получит такие выплаты

В Украине пенсионный возраст составляет 60, 63 или 65 лет в зависимости от накопленного страхового стажа. В 2024 году минимальный стаж для выхода на пенсию составляет от 15 до 31 года.

Об этом пишет издание "24 Канал".

Однако если человек накопил менее 15 лет стажа, то в 65 лет вместо пенсии он будет получать от государства социальную помощь.

Для расчета размера социальной помощи необходимо учитывать два ключевых показателя:

разницу между прожиточным минимумом для лиц, потерявших трудоспособность — 2 361 гривна среднемесячный доход семьи на одного человека за последние полгода

Максимальный размер такой выплаты ограничен суммой, которая не может превышать 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц, что составляет 3028 гривен. Размер пособия пересматривается каждые 6 месяцев с учетом изменений в имущественном состоянии и среднемесячном доходе.

Напомним, в августе пенсионеры также могут получить дополнительные выплаты ко Дню Независимости Украины.

Минимальная пенсия семьям погибших защитников Украины повысится — Экономические новости

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