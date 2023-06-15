Соцвыплаты будут начисляться по-новому: что изменится для украинцев

В Украине объединят несколько видов социальных выплат, а также проверят, насколько целесообразно выплачивать ту или иную помощь.

Об этом заявила министр социальной политики Оксана Жолнович.

По ее словам, сейчас в Украине существует более 34 программ с разными социальными выплатами, которые дробятся на подвиды и подвыплаты. Часто они так малы, что абсолютно не улучшают финансовое состояние граждан.

"Поэтому от такого механизма нужно отходить и унифицировать все выплаты, связанные с бедностью, объединив, например, шесть выплат в одну универсальную помощь, которую будут оказывать в соответствии с определенными критериями. Кроме того, параллельно получателям такой помощи будут предоставлять определенные услуги для преодоления кризиса бедности", — объяснила она.

Оптимизируют и упростят не все социальные выплаты, а только часть. Это произойдет до конца года, а уже в 2024 году они будут выплачиваться по-новому.

Напомним, Министерством социальной политики Украины разработан проект изменений в постановление Кабинета министров о назначении и выплате государственной помощи семьям с детьми.

Авторы проекта предлагают отменить денежную поддержку от государства некоторым женщинам, самостоятельно воспитывающим ребенка (детей)

Но речь идет только о тех женщинах, у которых на депозитном банковском счету лежат личные средства в размере более 100 тысяч гривен. Такая сумма не обязательно должна быть на одном депозите. Будут учитывать все банковские вклады, и если сумма всех вложений составляет более 100 тысяч, такую мать сочтут финансово независимой, не требующей помощи от правительства.

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