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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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Соглашение о ископаемых: стали известны сроки подписания

В Минэкономики заверили, что в соглашении речь не идет о каких-то конкретных цифрах, тем более о долге Украины.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Соглашение о полезных ископаемых

Соглашение о полезных ископаемых / © ТСН

Заместитель министра экономики Тарас Качка предположил, что Украина и США могут подписать меморандум о полезных ископаемых в ближайшие дни.

Об этом он заявил в эфире телемарафона.

«На этой неделе мы хотим подвести определенный промежуточный результат, просто зафиксировать совместным заявлением, меморандумом о намерениях отразить на письме прогресс. Мы рассчитываем, что даже сегодня, возможно, какой-нибудь документ будет подписан», — отметил он.

Однако сразу же уточнил, что «работы еще много».

«Поэтому окончательный текст соглашения на этой неделе еще не будет. Работы много, ведь идеи, заложенные в соглашение со стороны США, нужно доработать, чтобы они стали реалистичными и гармоничными», — добавил Качка.

Также он опроверг информацию от Bloomberg, что в соглашении идет речь о долге Украины Соединенным Штатам за оказанную помощь.

«В рамках соглашения мы не ведем никаких разговоров о цифрах… Это не выплата, ни какой долг, это вера в наше будущее», — говорит замминистра.

Ранее президент Владимир Зеленский рассказал, на каком этапе находится экономическое соглашение с США.

В свою очередь министерша экономики Украины Юлия Свириденко заявила о «существенном прогрессе» в работе над соглашением о полезных ископаемых из США.

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Дата публикации
Количество просмотров
103
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