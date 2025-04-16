Соглашение о ископаемых: стали известны сроки подписания

Соглашение о полезных ископаемых / © ТСН

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Заместитель министра экономики Тарас Качка предположил, что Украина и США могут подписать меморандум о полезных ископаемых в ближайшие дни.

Об этом он заявил в эфире телемарафона.

«На этой неделе мы хотим подвести определенный промежуточный результат, просто зафиксировать совместным заявлением, меморандумом о намерениях отразить на письме прогресс. Мы рассчитываем, что даже сегодня, возможно, какой-нибудь документ будет подписан», — отметил он.

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Однако сразу же уточнил, что «работы еще много».

«Поэтому окончательный текст соглашения на этой неделе еще не будет. Работы много, ведь идеи, заложенные в соглашение со стороны США, нужно доработать, чтобы они стали реалистичными и гармоничными», — добавил Качка.

Также он опроверг информацию от Bloomberg, что в соглашении идет речь о долге Украины Соединенным Штатам за оказанную помощь.

«В рамках соглашения мы не ведем никаких разговоров о цифрах… Это не выплата, ни какой долг, это вера в наше будущее», — говорит замминистра.

Ранее президент Владимир Зеленский рассказал, на каком этапе находится экономическое соглашение с США.

В свою очередь министерша экономики Украины Юлия Свириденко заявила о «существенном прогрессе» в работе над соглашением о полезных ископаемых из США.

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