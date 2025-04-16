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Соглашение о ископаемых: стали известны сроки подписания
В Минэкономики заверили, что в соглашении речь не идет о каких-то конкретных цифрах, тем более о долге Украины.
Заместитель министра экономики Тарас Качка предположил, что Украина и США могут подписать меморандум о полезных ископаемых в ближайшие дни.
Об этом он заявил в эфире телемарафона.
«На этой неделе мы хотим подвести определенный промежуточный результат, просто зафиксировать совместным заявлением, меморандумом о намерениях отразить на письме прогресс. Мы рассчитываем, что даже сегодня, возможно, какой-нибудь документ будет подписан», — отметил он.
Однако сразу же уточнил, что «работы еще много».
«Поэтому окончательный текст соглашения на этой неделе еще не будет. Работы много, ведь идеи, заложенные в соглашение со стороны США, нужно доработать, чтобы они стали реалистичными и гармоничными», — добавил Качка.
Также он опроверг информацию от Bloomberg, что в соглашении идет речь о долге Украины Соединенным Штатам за оказанную помощь.
«В рамках соглашения мы не ведем никаких разговоров о цифрах… Это не выплата, ни какой долг, это вера в наше будущее», — говорит замминистра.
Ранее президент Владимир Зеленский рассказал, на каком этапе находится экономическое соглашение с США.
В свою очередь министерша экономики Украины Юлия Свириденко заявила о «существенном прогрессе» в работе над соглашением о полезных ископаемых из США.