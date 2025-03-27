США предлагают подписать соглашение об ископаемых

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Администрация президента США предложила Украине соглашение о ископаемых, напоминающее документ об экспроприации. Америка претендует на половину украинских нефтяных, газовых и углеводородных ресурсов, а также почти на все ее металлы и большую часть ее инфраструктуры, не предлагая никаких гарантий безопасности.

Об этом пишет британское издание The Telegraph после ознакомления с последней версией этого документа.

“Это документ об экспроприации. Нет никаких гарантий, никаких оборонных пунктов, США ничего не предлагают. Американцы могут выйти из соглашения, украинцы – нет. Я никогда раньше не видел ничего подобного”, – отметил эксперт по энергетическому праву Атлантического совета Алан Райли.

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В издании отметили, что текст соглашения не оставляет сомнений в том, что главная цель Трампа – включить Украину в провинцию нефтяной, газовой и ресурсной промышленности Америки.

Что предусмотрено проектом соглашения

В новом проекте указано, что Инвестиционный фонд реконструкции Соединенных Штатов Америки будет контролировать украинские “важные полезные ископаемые и другие полезные ископаемые, нефть, природный газ (включая сжиженный [sic] природный газ), топливо или другие добываемые углеводороды и другие материалы”.

Охвачены все важные материалы, перечисленные в Законе США об энергетике, включая редкоземельные элементы и 50 других минералов, таких как литий, титан, кобальт, алюминий и цинк.

США будут контролировать инфраструктуру, связанную с природными ресурсами, “включая, но не ограничиваясь, дороги, железную дорогу, трубопроводы и другие транспортные средства; порты, терминалы и другие логистические объекты и нефтеперерабатывающие заводы, перерабатывающие предприятия, установки по сжижению и/или регазификации природного газа и т.п.”.

Трех из пяти членов правления нового фонда изберут США. У них будут акции “А” и золотые акции. Америка будет получать все роялти, пока Украина не выплатит Соединенным Штатам по меньшей мере 100 миллиардов долларов военного долга с добавлением 4% – менее 350 миллиардов долларов, предложенных ранее господином Трампом, но это составляет половину ВВП Украины и не подлежит выплате.

Украина имеет только акции “B” и получит 50% роялти только после погашения задолженности.

США обладают первоочередным правом отказаться от всех проектов. Инвестиционный фонд имеет полномочия проверять книги и счета любого украинского министерства или ведомства, когда захочет в рабочее время.

США могут ветировать продажу украинских ресурсов другим странам, что может означать запрет на продажу редкоземельных элементов Китаю, но также может ограничить продажи в Европу.

“Это несовместимо с членством в ЕС, и, возможно, это часть цели”, – отметил профессор Райли.

США не платят инвестиционный капитал, зачисляя свой вклад прошлой военной помощью. Гарантия безопасности не предоставляется.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский недавно заявил, что Соединенные Штаты уже неоднократно меняли условия соглашения о полезных ископаемых, и пока неясно, является ли последний вариант действительно последним. Поэтому о подписании соглашения пока говорить рано.