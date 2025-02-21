Соглашение о полезных ископаемых между Украиной и США близко к завершению — Bloomberg

Завершенное соглашение о доступе США к украинским полезным ископаемым в обмен на гарантии безопасности станет ключевым элементом усилий администрации Трампа по прекращению трехлетней войны.

Украинские чиновники обсуждают вопросы полезных ископаемых со специальным посланником США Китом Келлогом во время его визита в Киев. Украинские и американские участники переговоров стремятся на этой неделе завершить соглашение, первоначальное предложение которого было отклонено президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на информированные источники, ознакомленные с содержанием переговоров.

Косвенно это подтвердил и президент Зеленский, сообщив, что его встреча с Келлогом "возродила надежду".

Предложение США предусматривало обеспечение 50% от продажи лицензий и других поступлений от полезных ископаемых, что нарушало бы украинское законодательство, сообщил человек, ознакомленный с ходом дискуссии.

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Киев выдвинул изменения к предложению, которые были бы выгодны обеим сторонам, поскольку первоначальный вариант соглашения, по словам критиков, напоминал предложение времен колониализма.

Трамп сказал, что он хочет редкоземельные элементы эквивалентом 500 миллиардов долларов. Но, несмотря на сообщения о месторождениях полезных ископаемых на сумму 10 триллионов долларов, Украина не имеет больших запасов редкоземельных пород, которые были бы признаны на международном уровне экономически выгодными.

Большинство месторождений, по всей вероятности, являются побочными продуктами производства таких материалов, как фосфаты. Некоторые из них находятся в зонах российского контроля.

Завершенное соглашение о доступе США к украинским полезным ископаемым в обмен на гарантии безопасности станет ключевым элементом усилий администрации Трампа по прекращению трехлетней войны. Трамп заявил, что в скором времени может встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

При этом Зеленский, как утверждают источники, в разговоре с Келлогом в четверг настаивал на встрече с Трампом, прежде чем тот встретится с Путиным. По его словам, соглашение о полезных ископаемых было бы идеально подписать в присутствии президентов США и Украины.

По словам другого собеседника издания, ознакомленного с этим вопросом, администрация США рассматривает соглашение о полезных ископаемых как способ связать Америку и Украину. И все же большинство будущих гарантий безопасности Украины будет в ответственности Европы, сказал он.

Напомним, высокопоставленный чиновник Белого дома назвал "недальновидным" решение президента Украины Владимира Зеленского не подписывать предложенное соглашение о предоставлении США доступа к редкоземельным полезным ископаемым в Украине.

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