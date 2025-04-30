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Соглашение о полезных ископаемых с США: правительство приняло важные решения
Инвестиционный Фонд будет наполняться вкладами США и Украины, а его доходы будут реинвестироваться исключительно в Украину.
Украинское правительство приняло решения, необходимые для подписания соглашения между Украиной и США о создании Инвестиционного фонда восстановления, предусмотренного так называемым «соглашением о полезных ископаемых».
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
По его словам, в соглашение заложено пять ключевых принципов.
Равноправие. Фонд создается на основе 50/50 и обе стороны имеют равное право голоса.
Сохранение контроля. Украина сохраняет полный контроль над недрами, инфраструктурой и природными ресурсами.
Новые инвестиции, а не долги. Никаких долговых обязательств соглашение не предусматривает.
Гарантированные инвесторы и покупатели. Фонд будет инвестировать в проекты и будет гарантировать коммерческие закупки продукции на условиях «бери или плати».
Согласованность с евроинтеграционным курсом. Соглашение не будет препятствовать приобретению Украиной членства в ЕС.
Денис Шмыгаль добавил, что Фонд будет наполняться вкладами США и Украины. Доходы Фонда будут реинвестироваться исключительно в Украину.
"Благодаря этому соглашению сможем привлечь значительные ресурсы для восстановления, начать экономический рост, получить новейшие технологии от партнеров и стратегического инвестора в лице США", - подчеркнул украинский премьер-министр.
Напомним, ранее Денис Шмыгаль сообщил, что соглашение между Украиной и США о полезных ископаемых близится к подписанию.