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ТСН в социальных сетях

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Деньги
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Соглашение о полезных ископаемых с США: правительство приняло важные решения

Инвестиционный Фонд будет наполняться вкладами США и Украины, а его доходы будут реинвестироваться исключительно в Украину.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Денис Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства / © Telegram/Денис Шмигаль

Украинское правительство приняло решения, необходимые для подписания соглашения между Украиной и США о создании Инвестиционного фонда восстановления, предусмотренного так называемым «соглашением о полезных ископаемых».

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, в соглашение заложено пять ключевых принципов.

Равноправие. Фонд создается на основе 50/50 и обе стороны имеют равное право голоса.

Сохранение контроля. Украина сохраняет полный контроль над недрами, инфраструктурой и природными ресурсами.

Новые инвестиции, а не долги. Никаких долговых обязательств соглашение не предусматривает.

Гарантированные инвесторы и покупатели. Фонд будет инвестировать в проекты и будет гарантировать коммерческие закупки продукции на условиях «бери или плати».

Согласованность с евроинтеграционным курсом. Соглашение не будет препятствовать приобретению Украиной членства в ЕС.

Денис Шмыгаль добавил, что Фонд будет наполняться вкладами США и Украины. Доходы Фонда будут реинвестироваться исключительно в Украину.

"Благодаря этому соглашению сможем привлечь значительные ресурсы для восстановления, начать экономический рост, получить новейшие технологии от партнеров и стратегического инвестора в лице США", - подчеркнул украинский премьер-министр.

Напомним, ранее Денис Шмыгаль сообщил, что соглашение между Украиной и США о полезных ископаемых близится к подписанию.

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