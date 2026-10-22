Соглашение Трампа с Путиным под угрозой: экспорт дизельного топлива из РФ обвалился на 75%

Соглашение Трампа и Путина по дизельному топливу может сорваться

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Украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и топливной инфраструктуре сократили экспорт дизельного топлива из России более чем на 75%. Это затрудняет реализацию договоренности президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина об увеличении поставок российского топлива на мировой рынок.

Об этом сообщает CNBC.

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По данным аналитической компании Kpler, в сентябре Россия экспортировала около 141 тыс. баррелей дизельного топлива в сутки против 608 тыс. баррелей за аналогичный период прошлого года. Сокращение произошло на фоне усиления украинских атак на российские НПЗ и связанную с ними нефтяную инфраструктуру.

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Татьяна Митрова, эксперт по российской нефтяной промышленности Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета, отметила, что украинские беспилотники благодаря дальности и эффективности ударов фактически парализовали российский экспорт дизельного топлива.

По её словам, Украина не только увеличила количество дронов, но и научилась поражать более сложное оборудование нефтеперерабатывающих заводов, замена которого требует значительного времени и доступа к зарубежным цепочкам поставок. Если уничтожена критически важная установка, восстановление может занять как минимум несколько месяцев.

Договоренность Трампа с Путиным под угрозой

В рамках договоренности с Трампом Москва согласилась увеличить поставки дизельного топлива на мировой рынок примерно до 75 тыс. баррелей в сутки в октябре и до 124 тыс. — в ноябре. Соглашение должно было помочь ослабить давление на рынок топлива, вызванное ростом цен.

Однако выполнение этих обязательств затрудняется последствиями украинских ударов. По оценке директора по исследованиям товарных рынков Kpler Метта Смита, без прекращения атак со стороны России будет сложно вернуть на рынок запланированные объемы дизельного топлива.

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«Кажется маловероятным, что они смогут вернуть на рынок те объемы дизельного топлива, о которых идет речь, без энергетического перемирия», — заявил Смит.

Ранее Россия ограничила экспорт топлива, чтобы сохранить запасы для внутреннего рынка, а впоследствии частично возобновила поставки. В то же время обещанные Москвой объемы невелики по сравнению с общим мировым спросом.

Что влияет на мировой рынок топлива

Ситуацию осложняет сокращение поставок с Ближнего Востока. По оценке Kpler, экспорт дизельного топлива через Ормузский пролив сократился примерно на 540 тыс. баррелей в сутки по сравнению с прошлым годом, а общее сокращение мирового экспорта из-за потери поставок из России и с Ближнего Востока составляет около 1 млн баррелей в сутки.

На фоне этих проблем цены на дизельное топливо в США резко выросли. В то же время, как отмечает CNBC, американские нефтеперерабатывающие заводы уже работают на полную мощность, пытаясь восполнить дефицит.

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Международное энергетическое агентство предупредило, что дефицит дизельного топлива может сохраняться до 2027 года. По словам Смита, напряженность на рынке, вероятно, сохранится в ближайшие месяцы, а цены останутся высокими.

Напомним, что Россия возобновила поставки дизельного топлива традиционным покупателям после отмены запрета на экспорт. По меньшей мере два танкера отправились из российского балтийского порта Приморск в Турцию и Бразилию.

При этом рост экспорта происходит на фоне проблем с топливом внутри самой РФ. Дефицит дизельного топлива в России вызвал недовольство среди местных потребителей, которые жалуются на высокие цены и нехватку топлива.

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