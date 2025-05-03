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Соглашением о ископаемых Украина ускорит инвестиции в энергетику - гендиректор ДТЭК Тимченко для FOX
Соглашением о полезных ископаемых Украина сможет ускорить частные инвестиции в свой энергетический сектор.
Об этом в комментарии американскому изданию FOX Business сообщил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.
«Инвестиционный фонд по восстановлению Украины, созданный совместно с Соединенными Штатами, это важный шаг вперед на пути восстановления страны после войны. Это мощный сигнал для мира: Украина открыта для бизнеса. Это соглашение создает основу для ускорения частных инвестиций в энергетический сектор, у которого есть одни из самых неразработанных резервов в Европе», — сказал он.
Отмечается, что Тимченко прибыл в Вашингтон за несколько недель до подписания соглашения, чтобы провести переговоры с чиновниками США о потенциале Украины в сфере неразработанных ресурсов — особенно запасов нефти и газа на западе страны.
Гендиректор ДТЭК считает, что, учитывая опыт работы с американскими компаниями, есть все предпосылки для расширения частных инвестиций в Украину при поддержке американских учреждений.
Ранее ДТЭК Рината Ахметова договорился с американской GE Vernova о строительстве первой в Украине цифровой подстанции.
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