Сохранение текущих прайс-кепов критически важно для стабильности энергорынка в условиях дефицита — РБК-Украина

Об этом говорится в материале РБК-Украина .

В материале отмечается, что текущий уровень ценовых ограничений позволяет сохранять баланс рынка в условиях дефицита генерации и поврежденной энергетической инфраструктуры.

«Именно сохранение действующего уровня предельных цен… рынок рассматривает как одно из базовых условий стабильной подготовки к зиме», — отмечается в статье.

В частности, прайс-кепы на текущем уровне обеспечивают экономическую целесообразность импорта электроэнергии из ЕС в часы дефицита, что критически важно для балансировки системы. В то же время они создают более предполагаемые условия для инвесторов, в частности для развития распределенной и маневровой генерации.

В материале подчеркивается, что возврат к более жестким ценовым ограничениям может оказать негативный эффект для рынка, в частности ограничить импорт и усилить риски дефицита.

Таким образом, действующие прайс-кепы выполняют не только регуляторную, но и системную функцию, поддерживают устойчивость энергосистемы и формируют базу для ее подготовки к пиковым нагрузкам, отмечают авторы.

Напомним, речь идет о граничных ценах на уровне 15 000 грн/МВт·ч на рынке «на сутки вперед» и внутрисуточном рынке, а также 16 000 грн/МВт·ч на балансирующем рынке. Срок действия этих прайс-кепов истекает 31 марта 2026 года.