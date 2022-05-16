Сокращение расходов и повышение налогов: министр экономики рассказал о последствиях долгой войны в Украине

Сокращение расходов и повышение налогов: министр экономики рассказал о последствиях долгой войны в Украине

Если война в Украине продлится еще три-четыре месяца, то это негативно отразится на экономике.

Речь идет о сокращении бюджетных расходов и резком повышении налогов.

Об этом рассказал министр финансов Украины Сергей Марченко.

Сергей Марченко рассказал, что затяжная война России против Украины будет иметь негативные последствия для украинской экономики. В частности, речь идет о резком повышении налогов и существенном сокращении бюджетных расходов.

Также в Украине могут инициировать национализацию предприятий, что плохо повлияет на рыночную экономику Украины.

Также из-за невозможности экспорта зерна ВВП Украины может снизиться, поскольку Россия заблокировала украинские порты.

Напомним, украинцам, оказавшимся во временной оккупации, продолжают начислять все социальные выплаты, пенсии, льготы и субсидии в полном объеме. Для тех, кто получал средства через отделение Укрпочты, создали специальную процедуру начисления и выплат.