Сокращение расходов и повышение налогов: министр экономики рассказал о последствиях долгой войны в Украине

Если война в Украине продлится еще три-четыре месяца, то это негативно отразится на экономике.
Речь идет о сокращении бюджетных расходов и резком повышении налогов.
Об этом рассказал министр финансов Украины Сергей Марченко.
Сергей Марченко рассказал, что затяжная война России против Украины будет иметь негативные последствия для украинской экономики. В частности, речь идет о резком повышении налогов и существенном сокращении бюджетных расходов.
Также в Украине могут инициировать национализацию предприятий, что плохо повлияет на рыночную экономику Украины.
Также из-за невозможности экспорта зерна ВВП Украины может снизиться, поскольку Россия заблокировала украинские порты.
Напомним, украинцам, оказавшимся во временной оккупации, продолжают начислять все социальные выплаты, пенсии, льготы и субсидии в полном объеме. Для тех, кто получал средства через отделение Укрпочты, создали специальную процедуру начисления и выплат.
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