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Об этом рассказала комплаенс-офицер Группы Метинвест Ангелина Чачуна на прошедшей в Киеве конференции «Бизнес vs санкции».

Она также отметила, что за три года полномасштабной войны Европа потратила более 5 млрд евро на закупку российских слябов — полуфабрикатов для производства стали. Больше импортировали Бельгия (42% объемов), Италия, Дания, Чехия и Франция, а основными покупателями стали заводы, принадлежащие к крупным российским металлургическим группам и имеющие производства в этих странах.

Санкции на российские стальные слябы действуют, но предусматривают переходный период, поэтому сейчас их можно покупать, это только вопрос внутренней позиции отдельных стран или бизнесов. Поэтому некоторые европейские страны полностью отказались от полуфабрикатов из России в пользу более дорогих альтернатив — из ЕС, Турции или Китая. А некоторые страны продолжают покупать – ведь стоимость российских стальных слябов в среднем на 80 евро ниже из-за доступа к дешевому газу, электроэнергии и рабочей силе.

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"В таких условиях доступ на рынок дешевых российских слябов подрывает стимулы для перехода на экологическое производство и ставит под угрозу реализацию климатических целей ЕС", - подчеркнула Чачуна.

Чтобы предотвратить сложившуюся ситуацию, следует наложить окончательные ограничения на ввоз российского железорудного сырья и стальных полуфабрикатов в ЕС: переходный период для импорта российских слябов следует сократить, а до окончательного запрета ввести дополнительные пошлины на всю российскую металлопродукцию.

«Параллельно следует ограничить ввоз других металлургических изделий из страны-агрессора — это повлияет на финансирование войны», — подчеркнула комплаенс-офицер.

Она также отметила, что за три года полномасштабного вторжения риторика европейских компаний по выходу с российского рынка изменилась – и европейские компании, объявлявшие о закрытии бизнесов в России, уже год находились в процессе выхода из рынка.

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«Украинский бизнес оказался под давлением американских, европейских и внутренних санкций, ограничивающих его права и перспективы в ЕС. И без поддержки государства и диалога с европейскими институтами эти инициативы останутся только теорией», - сказала она.

Напомним, недавно издание Украинская правда провело расследование и выяснило, что второй богатейший человек РФ, владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин, ведет активное сотрудничество с предприятиями России, производящими ракеты, дроны и ядерное оружие. В то же время два завода Лисина продолжают спокойно работать в пригороде Брюсселя, а сам Лисин, несмотря на тесную дружбу с Путиным, не находится под санкциями ЕС.