Сократят ли соцвыплаты: министр сделал важное заявление
В Минсоцполитики объяснили, что в Украине готовятся изменения в систему помощи.
Пока в Украине не планируют сокращать базовые соцвыплаты. Сокращения возможны для некоторых категорий украинцев. Впрочем, и это произойдет при изменении подхода к выплатам.
Об этом заявил министр соцполитики Денис Улютин в интервью Forbes .
«Сокращение социальных расходов не должно быть первым шагом. Общий бюджет министерства составляет 476 млрд грн, из которых более 200 млрд грн – трансферт Пенсионному фонду. Срезать это невозможно. Это гарантия, которую обязаны выплачивать», — подчеркнул глава Минсоцполитики.
Второй крупный элемент расходов, более 100 млрд грн — это поддержка семей и людей, попавших в сложные жизненные обстоятельства. Именно здесь, говорит Улютин, «возможно сокращение, но только из-за изменения подхода».
«Нужен переход от выплат „по статусу“ к поддержке на основе потребностей, срочной, адресной и с четко определенными правилами. Над этой концепцией работаем», - заявил он.
По словам министра, главная задача Кабмина не довести до того, чтобы в стране были сокращены социальные расходы.
«Это совместная работа правительственной команды и парламента. Сейчас бюджеты социальных программ обеспечены и значительных рисков нет. Бюджет Пенсионного фонда сбалансирован и бездефицитен», — подытожил министр.
Напомним, в законопроекте 15094 Верховной Рады говорится, что часть социальных выплат, которые украинцы получают сейчас, могут заменить на «базовую социальную помощь». В частности, предлагают заменить выплаты для малообеспеченных семей и не имеющих права на пенсию людей на базовую социальную помощь.