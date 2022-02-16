Сообщения об отводе части войск РФ от украинских границ обвалили цены на газ в Европе

Сообщения об отводе части войск РФ от украинских границ обвалили цены на газ в Европе

По состоянию на 12:40 по Киеву цена газа опустилась до $809,38.

В Европе 16 февраля 2022 года цены мартовских фьючерсов опустились до $800/тыс.кубометров после резкого скачка. Аналитики связывают падение цены на газ из сообщения об отводе части войск РФ от украинских границ.

Об этом сообщает Profinance.

Так, стоимость фьючерсов на открытии составила $926 и в первое время недолго удерживалась чуть выше $940/тыс.кубометров, после чего ускорила темпы снижения.

По состоянию на 12:40 по Киеву цена газа опустилась до $809,38.

Инфографика: Profinance

Напомним:

14 февраля цены на природный газ уже в первые минуты торгов подскочили на 10-14%, до 1000 долларов за тыс. куб. Причиной этого эксперты назвали напряжение на украино-российской границе.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что у Европы есть альтернатива российскому газу на случай, если Москва начнет использовать топливо как элемент оружия или частично прекратит или снизит его поставки. В ЕС заверили, что смогут справиться с этим.

В этом году Украина получит альтернативу русскому газу

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