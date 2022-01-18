Состояние десяти богатейших людей мира удвоилось во время COVID-пандемии, достигнув $1,5 трлн

Состояние десяти богатейших людей мира удвоилось во время COVID-пандемии, достигнув $1,5 трлн

Между тем доходы примерно 99% населения по всему миру упали, а более 160 миллионов человек оказались за чертой бедности.

Десять самых богатых людей мира во время пандемии COVID-19 (с марта 2020 года по ноябрь 2021 года) удвоили свое состояние с примерно 700 миллиардов долларов до 1,5 триллиона долларов.

Об этом говорится в обнародованном в понедельник, 17 января, отчете правозащитной группы Oxfam, сообщает ABC News.

Речь идет, в частности, об Илоне Маске, Джеффе Безосе, Бернаре Арно и его семье, Билле Гейтсе, Ларри Эллисоне, Ларри Пейдже, Сергее Брине, Марке Цукерберге, Стиве Балмере и Уоррене Баффете.

Группа защиты бедности и экономической справедливости подсчитала прирост богатства ультраэлиты на основе данных Forbes. По их словам, глобальный кризис в области здравоохранения существенно углубил разрыв между имущими и неимущими.

Так, в течение указанного периода, согласно данным Всемирного банка, доходы примерно 99% населения во всем мире упали, а более 160 миллионов человек оказались за чертой бедности.

Расчеты также показали, что состояние мировых миллиардеров выросло с начала пандемии COVID-19 больше, чем за последние 14 лет.

"Центральные банки влили триллионы долларов на финансовые рынки, чтобы спасти экономику, но большая часть этих денег оказалась в карманах миллиардеров, переживших бум на фондовом рынке", — заявила исполнительный директор Oxfam International Габриэла Бухер.

Она добавила, что если указанные десять богатейших людей мира потеряют 99% своего дохода, они все равно будут богаче 99% всех людей на этой планете.

Правозащитники выступили за введение налога для сверхбогатых, чтобы решить эту "смертельную несправедливость". По мнению Бухер, налогообложение является одним из ключевых способов начать "исправлять жестокие ошибки этого непристойного неравенства".

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