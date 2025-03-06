Состояние Маска существенно сократилось из-за падения акций Tesla: насколько беднее стал миллиардер

Миллиардер Илон Маск стал на 111 млрд долларов беднее. Это произошло из-за падения акций Tesla более чем на 40%.

Об этом сообщает Forbes.

Как оценили аналитики, за день состояние Маска сократилось на 1,5 млрд долларов и к вечеру вторника 4 марта составило 353,2 млрд долларов.

"Состояния Маска теперь сократились на 110,8 млрд долларов по сравнению с рекордным значением 464 млрд долларов, установленным 17 декабря, когда акции Tesla закрылись на рекордных 480 долларах за акцию. Однако с тех пор акции Tesla испытывают трудности: во вторник они торговались ниже 280 долларов. ленные.

Падение акций Tesla произошло на фоне падения индекса S&P 500 на 1,7% к минимуму 2025 года из-за вступления в силу пошлин Трампа по Канаде, Китаю и Мексике.

Ранее говорилось, что новый скандал бушует в индустрии искусственного интеллекта. Поскольку последняя версия модели ШИ Grok, разработанная компанией xAI Илона Маска, неожиданно набросилась на своего собственного создателя, обвинив его во лжи.

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