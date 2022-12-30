Состояние самых богатых россиян с начала войны уменьшилось более чем на $93 млрд: кто потерял больше всего — Bloomberg

Снижение активов миллиардеров в 2022 году было общемировой тенденцией, но в случае россиян дополнительным фактором стали санкции, примененные из-за агрессии РФ в Украине.

Непосредственно 24 февраля, когда Россия начала полномасштабное вторжение, самые богатые россияне потеряли 46,6 миллиарда долларов. С тех пор общие потери российских миллиардеров выросли до более чем 93 миллиардов долларов.

Об этом сообщает Bloomberg.

После введения западных санкций из-за войны войны против Украины россияне, входящие в перечень 500 самых богатых людей планеты, потеряли еще 47 миллиардов долларов. Всего в рейтинге Bloomberg Billionaires Index приведена информация о состоянии 25 российских миллиардеров.

По сумме потерь больше всего пострадали близкий к президенту России Владимиру Путину предприниматель Геннадий Тимченко и его бизнес-партнер Леонид Михельсон — совладельцы НОВАТЭКа потеряли более восьми миллиардов долларов каждый.

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Однако главным неудачником стал председатель совета директоров группы компаний "Ренова", уроженец украинского города Дрогобыча (Львовская область) Виктор Вексельберг, потерявший более 60% своего состояния, которое теперь оценивается в 11,2 миллиарда долларов.

Также почти половину своего состояния потерял Роман Абрамович: из 18 миллиардов у него осталось "всего" 9,7 миллиарда долларов.

Bloomberg отмечает, что снижение активов миллиардеров – общемировая тенденция, вызванная ростом инфляции и усилением политики центральных банков.

За год только первые 500 бизнесменов из списка самых богатых людей планеты потеряли около 1 400 миллиардов долларов.

В случае россиян сработал также фактор санкций, применяемых из-за войны РФ против Украины.

Напомним, за 10 месяцев 2022 года рейтинг самых богатых украинцев изменился, их состояние по сравнению с началом февраля упало более чем на $20 млрд – до $22,5 млрд.

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