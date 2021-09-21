Сотрудники Минцифры получат зарплату в е-гривне: названы сроки

Полноценный запуск электронной гривны ожидается не ранее, чем в конце 2022 года.

Работники Минцифры в 2021 году могут получить зарплату в электронной гривны. Соответствующая инициатива возможна в рамках пилотного проекта НБУ и Минцифры.

Об этом сообщил директор департамента стратегии и развития НБУ Арсений Макарчук.

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"Фактически является ограниченная возможность использования этого инструмента, но с технологической точки зрения мы его в этом году пропилотируем", — сказал Макарчук.

В то же время он уточнил, что закон о виртуальных активах заработает в Украине не раньше, чем через полгода. Следовательно полноценный запуск электронной гривны ожидается к концу 2022 года. По его словам, за это время Нацбанк и Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины должны наработать соответствующие подзаконные базу.

Сейчас, как уточнил член "Слуги народа" Алексей Жмеренецкий, дорабатываются изменения в Гражданский кодекс Украины о виртуальных активах. На это ориентировочно уйдет до двух месяцев. Изменения нужны, чтобы новая редакция кодекса согласовывалась с изменениями, которые планируется внести в части таких активов.

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"Как только мы примем изменения в Налоговый кодекс (хотя бы по одному налогу), закон о виртуальных активах заработает", — отметил нардеп.

Напомним, в Верховной Раде взялись легализовать виртуальные деньги — криптовалюту. То, что раньше работало полулегально, теперь будет приносить не только прибыль владельцам, но и налоги в госбюджет.

Как сообщается, украинские чиновники задекларировали за прошлый год 46 351 биткоинов на сумму 75 млрд гривен. В общем криптовалюту задекларировал 652 чиновники.

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Новости Украины: в Верховной Раде взялись легализировать криптовалюту

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