Социальная пенсия

В 2026 году в Украине социальная пенсия остается важной формой государственной поддержки для пожилых граждан, не набравших необходимый страховой стаж для назначения пенсии по возрасту. Из-за изменения требований к страховому стажу и роста прожиточного минимума вопрос социальных выплат становится очень актуальным для значительной части населения.

Кто имеет право на социальную пенсию

Социальная пенсия в Украине назначается лицам, достигшим установленного пенсионного возраста, но не имеющим достаточного страхового стажа для получения обычной пенсии по возрасту в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования.

Согласно действующим требованиям, чтобы получить пенсию по возрасту, гражданин должен иметь определенное количество лет страхового стажа. В 2026 году эти требования максимально усиливаются — чтобы выйти на пенсию в 60 лет нужно иметь не менее 33 лет страхового стажа; в 63 года — от 23 до 32 лет; в 65 лет — от 15 до 22 лет. Если человек имеет меньше 15 лет страхового стажа, то он не может претендовать на пенсию по возрасту и имеет право только на социальные выплаты.

Таким образом, социальная пенсия выступает государственной помощью тем, кто не набрал страховой стаж, но достиг пенсионного возраста и не может получать другие пенсионные выплаты.

Как определяется размер социальной пенсии

В Украине размер социальной пенсии базируется на размере прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, который является ежегодно пересматриваемым бюджетным показателем и закладывается в государственном бюджете.

По оценкам экспертов, социальные выплаты для лиц, не имеющих страхового стажа, возрастут примерно на 200–203 гривны, что напрямую связано с увеличением прожиточного минимума для нетрудоспособных.

Социальная пенсия по своей сути исчисляется как разница между прожиточным минимумом для нетрудоспособных лиц и среднемесячным доходом семьи на одного человека за последние шесть месяцев, но не может превышать сам прожиточный минимум. Такой подход применяется для определения социальной помощи пожилым гражданам без страхового стажа.

Что изменяется в 2026 году

В 2026 году социальная пенсия увеличивается вместе с общими социальными стандартами, заложенными в государственном бюджете Украины на текущий год. Повышение прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц автоматически повышает социальные выплаты для получающих социальную пенсию.

В 2026 году социальные пенсии для граждан, не имеющих необходимого страхового стажа, возрастут. Как сообщила адвокат Ольга Брус, размер выплат будет увеличен с 2 361 до 2 564 гривен.

В каких случаях социальная пенсия в 2026 году не назначается

Социальная пенсия в 2026 году назначается не всем пожилым гражданам, не имеющим достаточного страхового стажа. Законодательство предусматривает четкие основания для отказа в предоставлении этой государственной социальной помощи.

Социальная пенсия не назначается, если среднемесячный совокупный доход семьи на одного человека за последние шесть месяцев превышает 100% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. В 2026 году этот показатель составляет 2595 гривен.

Выплаты также не предоставляются в случае, если лицо получает пенсию, другую социальную помощь, работает или осуществляет деятельность, связанную с получением дохода.

Отдельным основанием для отказа есть значительные расходы семьи. В частности, социальная пенсия не назначается, если кто-то из членов семьи в течение года перед обращением за помощью совершил покупку или оплату услуг на сумму более 50 тысяч гривен.

Помощь может быть прекращена или не назначена также в случае обнаружения дополнительных источников дохода, не указанных в декларации. Речь идет, в частности, о доходах от аренды жилья, неофициальной трудовой деятельности, содержании скота или птицы.

Кроме того, социальная пенсия не предоставляется, если в собственности лица или членов его семьи есть вторая квартира или жилой дом, при условии превышения установленной нормы жилой площади, или если семья владеет более чем одним автомобилем.