Социальная пенсия в Украине: сколько будут платить в 2026 году

Размер социальной пенсии 2026 года возрастет

Украинцы продолжают получать пенсии и другие социальные выплаты. Некоторые граждане, достигшие пенсионного возраста, но не имеющие достаточного количества лет страхового стажа, могут оформить социальную пенсию. Уже в 2026 году размер таких выплат может увеличиться.

Об этом сообщила адвокат Ольга Брус в комментарии изданию УНИАН.

По словам юриста, Кабинет министров уже утвердил бюджетную декларацию на 2026-2028 годы. Этот документ определяет ключевые параметры бюджетной политики и служит базой формирования государственного бюджета.

Брус подчеркнула, что размер социальной пенсии напрямую зависит от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. На 2026 год предусмотрено его повышение на 203 гривны — с нынешних 2361 до 2564 гривен.

«Теоретически социальная пенсия также может вырасти на 203 гривны», — отметила она.

Напомним, с 2017 года действует параметрическая пенсионная реформа, согласно которой возраст ухода на пенсию может составлять 60 лет, 63 года, 65 лет и зависит от имеющегося у человека страхового стажа.

Нехватка стажа дает право оформить государственную социальную помощь лицам, не имеющим права на пенсию, только с 65 лет, если при достижении этого возраста 15 лет страхового у человека нет. Это одна из разновидностей социальной пенсии, к которым также относятся пенсия в случае потери кормильца и государственной соцпомощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью.

По закону и порядку о государственной соцпомощи тем, кто не имеет права на пенсию, размер составляет 30% от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, то есть 708,3 грн в месяц.

Однако есть правительственное постановление №265 о ежемесячном государственном адресном пособии к социальной пенсии. Ею ее размер на одного человека дотягивают до уровня прожиточного минимума для нетрудоспособных. То есть вместе с доплатой 1652,7 грн, социальная пенсия составляет 2361 грн в месяц. Это сумма, если вообще нет никакого дохода. Если есть, то разница между доходом и прожиточным минимумом.

Согласно порядку соцпенсию выплачивают ежемесячно за текущий месяц. Если не получать в течение шести месяцев подряд выплату временно прекратят. Для восстановления следует подавать заявление, в котором нужно указать причины неполучения. Тогда выплату возобновят со дня прекращения. Но за прошедшее время деньги вернут не больше, чем через 12 месяцев.

Ранее сообщалось, что осенью масштабной индексации пенсий не будет, но часть пенсионеров получит надбавки по возрасту.