Социальные выплаты на детей с 1 января: на сколько вырастут суммы

1 января 2026 в Украине вступает в силу Закон №4681-ІХ, направленный на усиление государственной поддержки семей с детьми и создание условий для сочетания отцовства с профессиональной деятельностью.

Документом вводится новая система денежных выплат и социальных программ — от помощи беременным женщинам и единовременных выплат при рождении ребенка до ежемесячной поддержки родителей детей всех возрастов и новых форматов помощи.

В частности, с 2026 года вырастет пособие по беременности и родам. Так, с 1 января можно получить одноразовую выплату после рождения ребенка в размере 50 тысяч грн. Раньше эта помощь составляла 10 320 грн, а дальше выплачивалось по 860 грн ежемесячно в течение 36 месяцев (всего 41 280 грн).

К тому же можно будет заказать набор вещей для новорожденного еще до рождения — от 36-й недели беременности.

Кроме того, ежемесячные выплаты также будут обновлены: беременные женщины без страхового стажа в течение всей беременности получат по 7 тысяч грн. Такая же сумма пособия предусмотрена для одного из родителей, бабушки, дедушки или опекуна, который ухаживает за ребенком до года.

Помощь беременным женщинам и роженицам:

для неработающих женщин — 7 000 грн ежемесячно

для официально работающих — ежемесячно в размере 100% среднемесячного заработка за последние 12 месяцев работы

для военных, полицейских и других спецкатегорий — 100% среднемесячного денежного довольствия

«Упаковка малыша»: либо в натуральной форме, либо в виде денежной компенсации его стоимости, которую определит Кабмин. Выбор делает один из родителей. «Упаковку малыша» можно получить от 36 недели беременности или в течение трех месяцев после рождения.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте от одного до трех лет «Є-яслі» — 8 тысяч грн. Предоставляется при трудоустройстве матери или другого законного представителя (в режиме полного рабочего времени). Если у ребенка есть инвалидность, такая помощь будет выплачиваться ежемесячно в размере 12 тысяч грн.

