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Совет ЕС одобрил выделение Украине 5 миллиардов евро макрофинансовой помощи

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Совет ЕС одобрил выделение Украине 5 миллиардов евро макрофинансовой помощи

Фото: Pexels

Совет ЕС одобрил предложение Еврокомиссии выделить Украине второй транш макроэкономической помощи в размере 5 млрд евро.

Первый транш соответствующей помощи в размере 1 миллиарда евро Украина получила в июле. Всего ЕС намерен предоставить Украине 8 млрд евро финансовой поддержки.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Чехии.

"После июльской договоренности о предоставлении 1 млрд евро министры финансов ЕС в Праге договорились ускорить следующую часть макрофинансовой помощи Украине в размере 5 млрд евро", – говорится в сообщении.

Министр финансов Чехии Збинек Станюра отметил, что новый кредит в размере 5 млрд евро пойдет на "повседневную деятельность государства и обеспечит работу критической инфраструктуры в стране: офисов, школ или больниц".

Станюра подчеркнул, что на следующих заседаниях Экофина, он будет способствовать быстрому достижению соглашения о предоставлении остальных трех миллиардов евро. Эту сумму разделят на кредиты и гранты.

Напомним, Украина получит от Соединенных Штатов новый пакет оборонной помощи в размере 675 миллионов долларов. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский.

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