Совет ЕС поддержал предоставление Украине 1,2 млрд евро экстренной макрофинансовой помощи

Эта экстренная макрофинансовая помощь рассчитана на 12 месяцев и будет состоять из двух выплат.

Послы ЕС 11 февраля поддержали предложение Комиссии предоставить Украине 1,2 млрд. евро дополнительной макрофинансовой помощи, чтобы укрепить экономику нашего государства.

Об этом идет речь на сайте Совета ЕС.

" Это означает, что предложение может быть быстро рассмотрено в Европейском парламенте. Выделенные средства предполагается использовать для оказания скорой поддержки в ситуации острого кризиса и укрепления устойчивости Украины", — говорится в сообщении.

Как поясняют в пресс-службе ЕС, эта экстренная макрофинансовая помощь рассчитана на 12 месяцев и будет состоять из двух выплат:

Выдача первого транша, при условии политической предпосылки и удовлетворительного выполнения программы МВФ, произойдет быстро после одобрения этого предложения, после вступления в силу Меморандума о взаимопонимании (МВ) по конкретным мерам структурной политики, чтобы согласовать между Европейской комиссией от имени ЕС и Украины.

Выдача второго транша будет связана с непрерывным удовлетворительным исполнением как программы МВФ, так и мер политики, согласованных в Меморандуме о взаимопонимании.

"ЕС поддерживает Украину также экономически. Нынешняя геополитическая напряженность имеет серьезное экономическое влияние на Украину. Государства-члены готовы предоставить 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи. Я рад сообщить, что сегодня (11 февраля — ред.) мы решили поддержать предложение Комиссии, чтобы финансовая помощь могла поступить в Украину без промедлений”, – прокомментировал решение послов ЕС министр экономики Франции Бруно Ле Мер.

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